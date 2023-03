Meta Quest 2 in offerta su Amazon: la realtà virtuale non è mai stata così accessibile

Lo desideri da tempo e finalmente è arrivato il momento di acquistarlo: il visore Meta Quest 2 è proposto ad un prezzo decisamente interessante su Amazon. La realtà virtuale e il metaverso non sono mai stati così accessibili: grazie a questo sconto, pagherai il visore appena 479€, uno dei migliori prezzi di sempre su Amazon.

Il Meta Quest 2 è un sistema all-in-one di realtà virtuale che offre un’esperienza completamente immersiva senza fili né cavi. Il visore è dotato di un processore rapido e di un display ad alta risoluzione che garantiscono un’esperienza fluida anche durante le azioni ad alta velocità. Inoltre, l’audio posizionale 3D, l’hand tracking e il feedback tattile contribuiscono a rendere i mondi virtuali sempre più reali. La batteria integrata permette di esplorare più a lungo la vasta libreria di oltre 350 titoli tra giochi, social/multiplayer, fitness e intrattenimento, che include anche celebri universi di fantasia, avventure horror e spazi di lavoro innovativi.

Il Meta Quest 2 dispone anche di ottimi aree social e arene multiplayer, che consentono di incontrare persone di tutto il mondo con cui giocare e costruire community. Inoltre, è possibile accedere a oltre 1.000 titoli nella libreria Rift collegando il visore VR a un computer per gaming (PC e cavo venduti separatamente). Il Meta Quest 2 è anche leggero e portatile, quindi può essere portato ovunque si vada nel mondo reale.

Non a caso, stiamo parlando in assoluto del visore VR più venduto al mondo. È la punta di diamante dell’intero settore, grazie ad un catalogo di giochi e applicazioni in rapidissima espansione. A questo prezzo la questione non si pone nemmeno: se stavi valutando da tempo di mettere le mani su un visore VR, il Meta Quest 2 è da acquistare subito. L’offerta è a tempo limitato e tra poche ore il visore potrebbe tornare a prezzo pieno: ordinalo subito, lo riceverai a casa entro sabato 11 marzo. Come sempre, ti ricordiamo che se lo desideri puoi scegliere di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più conveniente e accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.