Meta Quest 2: il prezzo crolla su Amazon, tuo a meno di 400€

Il Meta Quest 2 è uno dei visori VR all’avanguardia sul mercato. Prodotto da Meta, la stessa azienda che controlla Facebook e Instagram, il Meta Quest 2 offre una vasta gamma di funzioni avanzate. La risoluzione del display è di 1832×1920 pixel per occhio, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un campo visivo di 100 gradi. È dotato di un processore Snapdragon XR2, 6 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

Oggi il Meta Quest 2 può essere tuo ad un prezzo davvero interessante. L’apprezzato visore di Meta è, in fatti, in forte sconto su Amazon dove – per poco tempo – viene proposto al prezzo di 399€, contro il suo normale prezzo di listino di 449,99€. Insomma, un occasione da non perdere per acquistare il visore VR ad un prezzo davvero competitivo.

Il Meta Quest 2 è in assoluto il visore VR di maggiore successo sul mercato e può ormai contare su una community di milioni di appassionati e fedeli utenti in tutto il mondo. Il visore offre accesso ad un ricco catalogo di applicazioni, esperienze, videogiochi e film in realtà virtuale.

Il visore dispone inoltre di quattro fotocamere per il tracciamento all’interno della stanza e di un sistema di tracciamento delle mani. Una delle caratteristiche più interessanti del Meta Quest 2 è la possibilità di utilizzarlo come dispositivo stand-alone, senza dover collegarlo a un PC o a una console. Ciò significa che è possibile utilizzarlo ovunque, anche all’aperto, senza dover preoccuparsi di cavi o di altri dispositivi. Inoltre, il visore supporta anche l’utilizzo con PC, grazie alla funzione Link di Oculus.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivacemente di non farti scappare questa offerta: acquista il Meta Quest 2 a 399€, approfittando di uno sconto dell’11%.

