METÀ PREZZO per il Letto Autogonfiabile grazie al COUPON

trovare un posto per gli ospiti che sia comodo e che non occupi poi tanto spazio quando non ci serve è spesso difficile. La soluzione è il divano-letto autogonfiabile di HOTO!

Tutte le caratteristiche di questo letto autogonfiabile

Il divano autogonfiabile HOTO è una soluzione versatile per il relax e il comfort, offrendo dimensioni di 170 cm di lunghezza e 90 cm di larghezza, rendendolo perfetto per una o due persone. La sua curvatura posteriore è progettata per fornire un supporto ottimale a schiena e collo, creando un ambiente accogliente e confortevole per il relax o il sonno.

Con un semplice clic, il divano si gonfia e sgonfia automaticamente in soli 120 secondi, grazie alla pompa ad aria multiuso staccabile alimentata da una batteria da 2000 mAh ricaricabile tramite USB-C. L’altezza di 55 cm del divano è progettata per isolare dal terreno irregolare, bagnato o freddo, garantendo un ambiente confortevole ovunque tu decida di posizionarlo. La struttura robusta, realizzata con materiali di alta qualità, può sostenere fino a 150 kg, assicurando comfort e sicurezza ottimali.

Lo strato interno del divano è composto da materiale sigillante in PVC, garantendo un supporto interno ad alta pressione e risolvendo eventuali problemi di umidità. Il rivestimento esterno è realizzato in tessuto di cotone floccato impermeabile e delicato sulla pelle, garantendo comfort e traspirabilità.

Quando non è in uso, il divano si sgonfia con un clic e può essere piegato in diverse forme per essere comodamente riposto nella borsa della corda inclusa. Leggero e facile da trasportare, il divano HOTO pesa solo 2,4 kg, consentendoti di portare il comfort ovunque tu vada.

Gli utilizzi per questo divano-letto autogonfiabile di HOTO sono numerosissimi.

