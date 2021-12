Messenger: si potranno effettuare pagamenti con Facebook Pay

Facebook Messenger consentirà presto agli utenti di dividere i pagamenti direttamente tramite la piattaforma proprietaria di Facebook Pay.

Messenger: come funziona il sistema di pagamento?

Meta (ex Facebook) venerdì ha annunciato un piccolo ma importante aggiornamento per gli utenti di Messenger. A partire dalla prossima settimana, l'app consentirà agli utenti di dividere le bollette e i conti con amici e familiari, il che può essere molto utile in luoghi come i ristoranti.

Come annunciato dalla compagnia in un post sul blog, la funzione “Dividi pagamenti” semplifica la suddivisione dei pagamenti tramite Messenger. Con pochi tocchi, gli utenti possono non solo invitare altre persone a dividere un conto, ma anche impostare l'importo che ogni persona pagherà.

La società dietro Messenger afferma che si potranno persino chiedere soldi ad altre persone in un gruppo e verificare se tutti gli invitati hanno pagato il conto o meno.

Se hai faticato a dividere (e essere rimborsato) cene di gruppo, spese domestiche condivise o anche l'affitto mensile, sappiate che tutto questo sta per diventare più facile. La prossima settimana per i fan di Messenger negli Stati Uniti, stiamo iniziando a testare Split Pagamenti, un modo gratuito e veloce per condividere il costo di bollette e spese.

Ma i cambiamenti nel modo in cui gli utenti possono pagare con Messenger sono solo una parte di questo grande update, poiché include anche nuovi Soundmoji (che sono emoji che riproducono suoni) e quattro effetti di gruppo aggiuntivi, che aggiungono effetti AR alle videochiamate nell'app.

Sfortunatamente, secondo il team di Messenger, la funzione di suddivisione delle fatture è ancora in versione beta e inizialmente sarà esclusiva degli Stati Uniti. Non sappiamo quando arriverà da noi in Europa.