Mercusys Halo H1900G in offerta: sistema Mesh senza compromessi

Il Mercusys Halo H1900G è una soluzione ottimale per chi cerca di estendere e potenziare la propria rete Wi-Fi domestica. Con uno sconto del 15%, offerto a 94,99€ rispetto al prezzo originale di 134€, questo sistema mesh offre una copertura estesa, prestazioni elevate e una gestione semplificata della rete.

Grazie alla tecnologia Mesh avanzata, le unità Halo lavorano insieme per formare una singola rete domestica con un unico nome Wi-Fi e password, eliminando le zone morte e garantendo un segnale forte in ogni angolo della casa. Questo bundle include ben tre satelliti, per una copertura completa di tutta la tua casa.

La caratteristica del roaming senza interruzioni permette ai dispositivi di passare automaticamente da un’unità all’altra ottenendo sempre il miglior segnale disponibile, ideale per mantenere connessioni fluide e veloci mentre ci si sposta.

La copertura estesa fino a 550 m² assicura che ogni angolo della casa sia raggiunto da un Wi-Fi ad alta velocità, rendendo il sistema perfetto per famiglie numerose o per chi lavora da casa e necessita di una connessione affidabile in ogni stanza.

Con velocità dual band fino a 1,9 Gbps, l’Halo H1900G supporta oltre 100 dispositivi connessi simultaneamente, offrendo prestazioni stabili sia per il lavoro che per il tempo libero, incluse sessioni di gaming online, streaming video in alta definizione e videochiamate.

Le 3 porte Gigabit Ethernet per unità permettono connessioni cablate veloci per dispositivi come Smart TV, console di gioco e PC, offrendo un’alternativa affidabile alla connessione wireless quando necessario.

L’Halo H1900G è una soluzione di rete mesh che combina prestazioni elevate, copertura estesa e gestione semplificata, rendendolo una scelta eccellente per chi desidera migliorare l’esperienza Wi-Fi domestica. Non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando!