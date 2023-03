Mercatino TECH su Amazon: 5 cose a meno di 8€ che devi prendere al volo

Non perdere le più ghiotte occasioni tech su Amazon. Prezzi così bassi, da sembrare che sia un mercatino! Scegli i tuoi preferiti fra questi 5 prodotti a meno di 8€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione: i prezzi potrebbero variare dopo la pubblicazione di questo articolo poiché di tratta di occasioni a tempo limitato.

Un eccezionale termometro igrometro di precisione di Xiaomi, con ampio display ad alta visibilità. Leggi in tempo reale qual è la temperatura e l’umidità all’interno dell’ambiente dove l’avrai installato. A metà prezzo, lo prendi a 7,49€ appena.

Un comodissimo paio di auricolari Bluetooth, perfetto per ascoltare la musica che ti piace di più e anche per parlare al telefono mantenendo le mani libere. Un design elegante e curato e una super autonomia energetica. Prendili a 7,99€ appena.

Una chiavetta USB da 128GB per tutti i tuoi file: una marea di spazio a disposizione in una unità di archiviazione piccolissima. Accaparratela a 7,99€ appena.

Un dispositivo spettacolare, capace di portare la connettività Bluetooth dove non c’è. Basta collegarlo tramite jack audio da 3,5mm, accenderlo e potrai abbinare gli altri dispositivi. A chi è utile? Beh, a te se possiedi una vecchia autoradio, delle casse o delle cuffie che ancora suonano bene oppure una TV che nativamente non è dotata di Bluetooth. Prendilo in promozione a 7,49€ appena.

Per finire, uno spettacolare kit per tenere pulitissimi i tuoi auricolari. Realizzato per avere la forma di una penna, quando lo apri ti rendi conto che offre una marea di accessori per eliminare la sporcizia dalle cuffiette e anche dal case di ricarica. Assolutamente, un accessorio da avere sempre a disposizione. Prendilo a 6,99€ appena.

Visto che ottimi prodotti tech puoi trovare su Amazon a pochi spiccioli? Proprio come se fosse un mercatino! In più, ricevi tutto a casa con spedizioni rapide e grattugie, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.