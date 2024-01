Meraviglioso set personaggi Disney Pixar in sconto del 39%!

Sei un appassionato di Disney ePixar, oppure vorresti fare un delizioso regalo a tuoi figlio o tuo nipote? Non farti scappare l’occasione disponibile, solo per pochissimo, sullo shop ufficiale Disney. Per pochissimo, infatti, avrai l’occasione di portare a casa questo magnifico set personaggi Disney Pixar in sconto del 39%. Un’offerta più che generosa, se pensate che si tratta di ben 20 tra i più celebri personaggi del brand, disponibili a soli 27,50€ invece di 45,00€. Per questo ti consigliamo di non fartela scappare finché sei ancora in tempo!

Set di personaggi Disney Pixar: perfetto per bambini e collezionisti

Immergiti nel mondo magico e avventuroso dei personaggi Disney Pixar con questo incredibile set, pronto a portare gioia e divertimento nella tua casa. Con una collezione di 20 celebri protagonisti, questa raccolta incarna l’essenza stessa della magia dei film Pixar. Ogni personaggio è stato minuziosamente modellato per catturare perfettamente i loro tratti distintivi, dai colori vivaci di Gioia alla robustezza di Mr. Incredible, fino alla tenerezza di Nemo e Dory. La magia dei dettagli si manifesta in ogni singola figura, che cattura l’anima e la personalità dei tuoi eroi preferiti.

La collezione comprende una vasta gamma di personaggi amati, tra cui i coraggiosi protagonisti di Inside Out, i pesciolini vivaci di Finding Nemo e Finding Dory, e i supereroi incredibili di The Incredibles. Ogni figura sta saldamente in piedi sulla sua base, pronta a partecipare a nuove avventure e a rivivere i momenti più emozionanti dei loro film.

Da Gioia a Dash, da Marlin a Vespa, ogni personaggio porta con sé una storia unica e indimenticabile, pronta a ispirare la tua immaginazione e a portare un sorriso sul tuo viso. E ricorda, questo straordinario set non è solo un insieme di giocattoli, ma una porta d’ingresso verso mondi fantastici e avventure senza fine, creati appositamente per il Disney Store. Porta a casa il set in sconto del 39%!

