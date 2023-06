Meraviglioso giradischi in vinile con bluetooth in DOPPIO SCONTO Amazon

Per te che sei un appassionato di vinili e vuoi goderti il fascino retrò della musica analogica, con un pizzico di modernità, non lasciare questo articolo che stiamo per parlarti di un prodotto imperdibile.

Su Amazon puoi trovare questo giradischi in vinile Bluetooth con altoparlanti integrati a soli 42,49 euro invece di 49,99 euro. Ma c’è di più: applicando il coupon sconto aggiuntivo del 10% presente in pagina, il prezzo finale scende a 38,24 euro. Un vero affare per un prodotto di qualità e design.

Giradischi in vinile bluetooth: tradizione e futuro in un colpo solo

Il giradischi in vinile Bluetooth è un fonografo portatile a cinghia a 3 velocità (33, 45, 78 RPM) che riproduce tutti i tuoi dischi da 7″, 10″ e 12″. Il sistema è dotato di due altoparlanti integrati che offrono un suono chiaro e potente, ma puoi anche collegarlo a un amplificatore o a delle cuffie tramite le uscite RCA o Aux In. Inoltre, grazie alla funzione Bluetooth, puoi ascoltare la tua musica preferita dal tuo smartphone o da altri dispositivi compatibili senza fili.

Il giradischi ha un design vintage e raffinato, con una finitura in legno marrone e un coperchio antipolvere trasparente. È facile da usare e da trasportare, grazie alla sua struttura leggera e compatta. Ha anche la funzione auto-stop che ferma automaticamente la rotazione del piatto alla fine del disco.

Acquista ora il giradischi in vinile Bluetooth con altoparlanti integrati e regalati ore di piacere musicale. Clicca qui per scoprire tutti i dettagli del prodotto e approfittare dello sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.