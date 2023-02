Meraviglie tech a meno di 20€ su Amazon: 5 gadget IMPERDIBILI a mini prezzo

Non hai idea di quante cose interessanti si possono prendere da Amazon a mini prezzo. Questi 5 gadget tech costano tutti meno di 20€ e le spedizioni sono sempre gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Approfittane al volo però, sono in promozione per un periodo limitato.

Un ottimo mouse Bluetooth di HP, prodotto premium perfetto da abbinare al PC portatile per avere il massimo del comfort e della qualità anche in mobilità. Elegante nell’estetica, l’autonomia energetica è elevatissima: fino a 24 mesi prima di dover cambiare la batteria. Prendilo a 18,99€ (prezzo finale applicato in fase di check out: 1€ di sconto aggiuntivo).

Il momento è perfetto per provare un paio di auricolari a conduzione ossea. Hai presente quelli che non si inseriscono nell’orecchio, bensì in prossimità. In questo modo, potrai ascoltare musica, mantenendo comunque il contatto con l’ambiente esterno: le orecchie saranno completamente libere. Abbinali in Bluetooth allo smartphone e provali subito: sono assurdi. Un prodotto molto particolare e solitamente più costoso, che puoi prendere a 17,99€.

L’iconico smartband Xiaomi Mi Band 4C, a questo prezzo, è un regalo. Il perfetto assistente per il quotidiano, dotato di buon display e un sacco di funzionalità per la gestione delle notifiche, ma anche dell’attività sportiva e della salute. Ad esempio, non manca il controllo del battito cardiaco. Sobrio e compatto, puoi prenderlo a 15,99€ appena con spedizioni gratuite (non offerte dai servizi Prime, ma comunque gratuite).

Una spettacolare tavoletta grafica per studiare, lavorare e dare sfogo alla fantasia. Perfettamente compatibile con smartphone e tablet Android e con il PC, sarà divertentissimo usarla con lo speciale pennino in dotazione. Ampia superficie (5X3,2″) e un design super accattivante. Con lo sconto del 51% lo prendi a 17,99€ appena.

Non sottovalutare questi auricolari Bluetooth, non sono “un modello come un altro”, tutt’altro. Infatti, hanno un pratico design in ear, che permette di mantenere ben salde le cuffiette mentre ascolti la musica e parli al telefono mantenendo le mani libere. Oltre a questo, il generoso case di ricarica – con display per leggere l’autonomia energetica residua – può essere utilizzato come powerbank d’emergenza per il tuo smartphone: una genialata! Prendili in sconto a 19,99€.

Visto che interessanti gadget tech puoi prendere a meno di 20€ su Amazon? Scegli al volo i tuoi preferiti e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite (quasi tutte, a parte il prodotto numero 3) dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.