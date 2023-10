Meno di 2 euro al mese e sei protetto da tutto con Atlas VPN

Se c’è una cosa che l’era digitale ci ha insegnato, è che la nostra privacy online è un bene prezioso da proteggere a ogni costo. Con il crescente numero di minacce informatiche e le violazioni dei dati che fanno sempre più notizia, l’importanza di una VPN affidabile non può essere sottovalutata. Ecco perché oggi ti segnaliamo l’offerta imperdibile di Atlas VPN: un piano VPN di 2 anni a soli 1.71 euro al mese, con 3 mesi aggiuntivi in omaggio.

Perché scegliere Atlas VPN?

Se sei un appassionato di streaming, Atlas VPN è la scelta ideale. Grazie ai suoi server ottimizzati per lo streaming, puoi goderti i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni o buffering. Inoltre, Atlas VPN non ha limiti di larghezza di banda e mette a disposizione oltre 1000 server in tutto il mondo, che garantiscono velocità fulminee e una connessione stabile ovunque tu sia.

La sicurezza dei dati è la massima priorità per Atlas VPN. Attraverso crittografia del traffico di livello superiore con algoritmi come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, Atlas VPN ti protegge dai criminali informatici e garantisce che le tue informazioni rimangano al sicuro.

Inoltre, la VPN è in grado di bloccare i malware e i siti web noti per diffondere contenuti dannosi come phishing, malware o virus. Grazie al monitoraggio delle violazioni dei dati, puoi anche verificare se le tue informazioni personali sono state coinvolte in violazioni online, una funzionalità disponibile solo con Atlas VPN+.

Tutti i tuoi dati di navigazione vengono reindirizzati attraverso un tunnel sicuro, impedendo a entità digitali indesiderate di spiare le tue attività online. Inoltre, Atlas VPN offre funzionalità avanzate come SafeSwap e MultiHop+ per coloro che sono particolarmente attenti alla privacy. Con una robusta politica di no-log, Atlas VPN è garanzia di privacy.

Atlas VPN è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Ottieni subito il tuo sconto dell’85% su Atlas VPN: se non sei soddisfatto, verrai rimborsato entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.