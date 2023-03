Adotta un Pikachu: con MEGA Pokémon ne costruisci uno a poco prezzo

Quella dei mattoncini è una passione molto diffusa, un’esperienza appagate, un passatempo rilassante e divertente per te, i tuoi amici e la tua famiglia. MEGA è un noto marchio di qualità, che ti permette di costruire tutto ciò che vuoi ad un prezzo modesto, sicuramente più contenuto rispetto ad altri famosissimi brand, garantendoti tuttavia delle vere rarità. Se sei un grande fan dei Pokémon, questo è il tuo giorno fortunato: un nuovo amico ti sta aspettando! Questo Pikachu Gigante di MEGA Pokémon costa solo €46,99 su Amazon, con uno sconto del 31% grazie alle offerte di primavera di Prime.

Scegli MEGA Pokémon e adotta un Pikachu

Un po’ come LEGO, anche MEGA ti consente di costruire oggetti, personaggi o ambientazioni partendo da zero. Con questo set speciale di Pokémon darai vita a un felice e tenero Pikachu, il migliore amico di Ash, pronto a diventare il tuo più grande compagno. Ideale sia come giocattolo per i più piccoli, dagli 8 anni in su, questo è anche un bellissimo oggetto da collezione, perfetto per essere esposto su una mensola, magari insieme agli gadget Pokémon che possiedi.

Alto ben 32 cm, una volta assemblati gli 825 pezzi e mattoncini in acrilico che trovi nella confezione, Pikachu è pronto per te! Può muovere zampe, testa, orecchie e coda, così potrai esibirlo nella posa che più ti piace: in piedi, seduto o a quattro zampe. Se scegli di abbinarlo ad un altro set di MEGA Pokémon, potrai creare gli scenari che preferisci, dando libero sfogo alla fantasia.

Quella di oggi è un’offerta incredibile. Se ami Pikachu alla follia non puoi perderti questo grande set di MEGA Pokémon a soli €46,99 su Amazon. Cogli l’occasione delle grandi offerte di primavera e acquistane uno, per te o come regalo ad un amico, approfittando del 31% di sconto con Prime.

