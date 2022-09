Mega kit fotovoltaico con inverter 4000W a prezzo SHOCK (135€)

Un kit fotovoltaico per iniziare a mettere a punto la tua piccola centrale elettrica. Un’idea economica a intelligente per pensare di iniziare a risparmiare in bolletta, grazie all’energia del sole. Il set che ho scovato a gran prezzo su Amazon, arriva completo di potente inverter da 4000W. Grazie a questo accessorio, potrai collegare e alimentare i tuoi oggetti. Ovviamente, ricevi anche il pannello solare e un regolatore di carica da 30A per gestire l’energia catturata. Hai tutto quello che serve per iniziare e puoi decidere di ampliarlo a piacimento.

La cosa interessante è che prendi tutto a 135€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite, in una manciata di giorni. Per approfittarne, prima che la promozione finisca, devi semplicemente completare l’ordine.

Kit fotovoltaico con inverter 4000W a gran prezzo su Amazon

Super semplice da mettere in uso, hai tutto il necessario per partire. Infatti, il pannello fotovoltaico si occuperà di catturare l’energia del sole, che verrà gestita dal regolatore di carica e poi erogata tramite l’inverter da 4000W. Grazie a lui, dotato di presa Schuko e 2 ingressi USB, potrai collegare i tuoi dispositivi e alimentarli o ricaricarli velocemente.

Se desideri, puoi completare il tuo set aggiungendo una batteria compatibile, che ti permetterà di accumulare l’energia catturata durante la giornata e decidere di sfruttarla in un secondo momento, anche quando è buio.

Non perdere l’occasione di provare una soluzione super green per procurarti in autonomia un po’ di energia elettrica, iniziando ad alleggerire la bolletta elettrica. Completa l’ordine al volo da Amazon per prendere questo kit fotovoltaico a 135€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, offerte da venditore terzo. Consegna in una manciata di giorni.

