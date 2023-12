Mediolanum SelfyConto: ora lo apri in un attimo con lo spid

SelfyConto è il conto corrente a canone zero di Banca Mediolanum adatto a chi non vuole avere alcuna spesa.

In queste ore, inoltre, aprire questo conto è ancora più facile ed immediato. Infatti, è stata resa disponibile la possibilità di aprirlo tramite spid.

Fino al 27 Dicembre 2023, con 5 amici invitati puoi ricevere fino a 500 euro in Buoni Amazon grazie al Mediolanum ForYou Rewarding.

SelfyConto di Mediolanum: i dettagli

Le caratteristiche di SelfyConto sono davvero molto intuitive e si differenziano a seconda dell’età. Vediamo assieme le principali differenze:

Under 30

Canone per la tenuta del conto corrente a 0€

Canone carta di debito internazionale su circuito MasterCard a 0€. Questo nuovo tipo di carta è utilizzabile anche per gli acquisti online ed è compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

su circuito a 0€. Questo nuovo tipo di carta è utilizzabile anche per gli acquisti online ed è compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Canone carta di credito a 12 euro annui

Bonifici online in area SEPA a 0€

in area SEPA a 0€ Prelievi da qualsiasi ATM a 0€

da qualsiasi ATM a 0€ SDD – addebito utenze senza commissioni

Per i clienti Over 30 il canone richiesto per la gestione del conto è di 3,75 euro mensili. In questo periodo, solo per poche settimane, è azzerabile grazie ad una promozione.

Inoltre, grazie all’applicazione, disponibile per iOS, Android e Huawei, è possibile pagare in facilità PagoPA e CBILL. SelfyConto ti offre la possibilità di richiedere un prestito personale fino a 20.000 euro direttamente dall’app 24 ore su 24. Per quest’operazione c’è un TAN fisso del 7,95% e TAEG massimo dell’8,27%.

Costi ed altro

Aprire il conto corrente smart di Mediolanum è davvero semplice. Inoltre, con la promozione attualmente in vigore è possibile ottenere fino a 500 euro di vantaggi semplicemente invitando amici a passare a SelfyConto. Quest’iniziativa scade il 27 Dicembre 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.