MediaWorld tecnologia sempre con te: i migliori indossabili a prezzi pazzi

MediaWorld ha inaugurato una nuovissima promozione per celebrare l’arrivo dell’estate. La tecnologia sempre con te è l’iniziativa che racchiude i migliori smartwatch e wearable in offerta a prezzi davvero incredibili.

Come l’eccezionale Apple Watch Series 7 GPS 45mm a soli 449 euro, invece di 469 euro. Si tratta di uno sconto davvero formidabile. Inoltre, puoi pagarlo in 20 comode rate da 22,45 euro al mese a tasso zero.

Così MediaWorld ti fa due regali: uno migliori smartwatch di sempre scontato e la possibilità di pagarlo un po’ alla volta senza interessi. Avrai al polso tutta la tecnologia di cui hai bisogno. Grazie al suo ampio schermo non perderai nemmeno una notifica.

Inoltre, con i suoi potenti sensori non solo monitorerà costantemente la frequenza cardiaca, ma potrai anche eseguire un elettrocardiogramma ovunque e in qualsiasi momento, pronto per essere condiviso facilmente con il tuo medico di fiducia.

MediaWorld: la tecnologia sempre con te

Rimanendo in Casa Cupertino, MediaWorld, con la promo la tecnologia sempre con te, ha abbassato il prezzo anche dei fantastici Apple AirPods (3a generazione) tuoi a soli 177,99 euro, invece di 199 euro.

Scopri un audio eccezionale con questi incredibili auricolari. I bassi sono di altissimo livello, profondi e potenti, mentre gli alti sono cristallini. Inoltre, la cancellazione del rumore permette chiamate sempre chiare e nitide dove sia tu che il tuo interlocutore non sarete disturbati da rumori e vento.

Infine, se stavi cercando un ottimo smartwatch Android per te o da regalare, allora MediaWorld ne ha scelto uno che fa proprio al caso tuo. Stiamo parlando di un prodotto super, l’eccezionale Amazfit GTS 3 tuo a soli 129,99 euro, invece di 149,99 euro.

Il suo display AMOLED HD sempre attivo e senza cornice cambia le regole degli smartwatch. Ampia visione dei tuoi progressi di allenamento e delle notifiche in un design elegante e allo stesso tempo leggero e sottile.

Inoltre, la tua salute sarà in buone mani grazie ai sensori che monitorano il sonno, la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue. Infine, Amazfit GTS 3 incorpora un rivestimento sottovuoto sulla superficie per garantire protezione da graffi e usura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.