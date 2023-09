Mediaworld: TASSO ZERO su tutto, anche su iPhone 15

MediaWorld ha deciso di strafare con il nuovissimo volantino Tutto a Tasso Zero, anche su iPhone 15! Un’iniziativa fantastica che ti permette di accedere alle migliori offerte di tecnologia acquistando i migliori prodotti hi-tech del momento. Il vantaggio è che puoi fare tutto questo pagando un po’ alla volta e senza interessi. Sì, perché il finanziamento è disponibile proprio su tutto.

Infatti, ora è possibile approfittare di tantissime occasioni che trovi a questo link. Ma oggi, dalle 14:00 in poi, saranno aperti i preordini per il nuovissimo Apple iPhone 15 presentato solo qualche giorno fa. Perché decidere di acquistarlo su MediaWorld? Semplicemente perché puoi preordinarlo, e quindi assicurarti il nuovo modello prima di tutti, pagandolo un po’ alla volta senza pesarti.

MediaWorld TUTTO A TASSO ZERO, anche iPhone 15

Una notizia fantastica! Grazie al nuovo volantino MediaWorld Tutto a Tasso Zero sarà possibile anche preordinare il nuovissimo Apple iPhone 15 pagandolo a rate senza interessi. Un’occasione imperdibile che devi assolutamente approfittare. Su tutti i prodotti in promozione acquisti oggi e inizi a pagare a Gennaio 2024 sempre a Tasso Zero. Fantastico vero?

Scopri tantissimi articoli della migliore tecnologia in forte sconto! Non badare a spese, tanto oggi non devi pagare! Le rate a tasso zero partiranno da Gennaio 2024 e nel frattempo ti sei già ampiamente goduto i tuoi acquisti formidabili. Con MediaWorld hai grande risparmio e le migliori condizioni di sempre! Ricordati che oggi dalle 14:00 in poi puoi preordinare iPhone 15, anche a Tasso Zero.

