MediaWorld Supersconti di Primavera: tablet e accessori a prezzi bomba

Proseguono i grandi giorni che ci accompagnano nelle migliori offerte del mese. MediaWorld, con il suo nuovo volantino Supersconti di Primavera, sta proponendo computer e tablet a prezzi davvero unici e irripetibili. Il risparmio è assicurato e finalmente potrai accedere al meglio della tecnologia con poco.

Come questo ottimo Mediacom SmartPad 10 Azimut 3 tuo a soli 119,99 euro, invece di 159,99 euro. Questo tablet di fascia economica possiede tutto ciò che un buon dispositivo ha da offrire. Connessione 4G per navigare online, consultare i social network, giocare e tanto altro. Inoltre, grazie al suo design slim, potrai portarlo sempre con te.

La sua batteria da 6000 mAh ti garantisce un'ampia durata di utilizzo. Potrai utilizzarlo senza pensieri guardando film, serie TV, ascoltando musica o modificando e gestendo documenti. Con il suo ampio display IPS da 10,2″ avrai tutto sotto controllo con una resa grafica davvero soddisfacente.

MediaWorld e gli Sconti di Primavera: tablet e accessori a prezzi super

Lasciati travolgere dalla forza dei prezzi che MediaWorld sta proponendo attraverso le offerte del suo nuovo volantino, Supersconti di Primavera. Tanta tecnologia senza dover spendere una fortuna. In questo modo potrai assicurarti il meglio a poco. Approfitta di questa occasione valida fino al 31 marzo 2022.

Come la fantastica tastiera Logitech MK470 Slim Wireless Combo tua a soli 49,99 euro, invece di 61,99 euro. Si tratta del kit wireless ultrasottile del momento, per scrivere e navigare in totale libertà ed efficienza. Digita e gestisci il mouse senza alcun rumore perché sono veramente silenziosi. Inoltre, grazie alle loro dimensioni ridotte, ti permettono di lavorare con efficienza anche in spazi limitati.

Digitazione e uso del mouse sono super fluidi e confortevoli. Anche il mouse grazie alla tecnologia silent touch riduce il rumore 90%. La connessione wireless non solo è intuitiva, ma è anche affidabile, grazie al semplice ricevitore USB plug-and-play. Connettività senza fili, spazio ridotto e digitazione confortevole rendono Logitech MK470 Slim Wireless Combo la scelta migliore.

Approfitta del nuovo volantino MediaWorld. I Supersconti di Primavera continuano fino al 31 marzo 2022. Hai ancora qualche giorno per acquistare il meglio della tecnologia, ovviamente salvo esaurimento scorte.