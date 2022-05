MediaWorld Super Zero: 20 rate a tasso zero su tantissimi prodotti

MediaWorld ha deciso di sorprendere tutti con un volantino davvero incredibile. Con Super Zero propone tantissimi prodotti della migliore tecnologia in 20 rate a tasso zero oltre che a prezzi fortemente scontati. Vuoi un esempio?

La strepitosa Smart TV LG NanoCell 4k 50″ a soli 449 euro, invece di 879 euro. Con questo nuovo volantino potrai pagarla in 20 comode rate da 22,45 euro al mese e senza interessi. Stiamo parlando, tra l’altro, di uno sconto pari quasi al 50%.

Scegli un nuovo modo di vedere i tuoi contenuti grazie al suo schermo da 50 pollici e agli 8 milioni di pixel per immagini uniche. Colori puri e prestazioni uniche sono solo alcune delle caratteristiche che può offrire questa smart TV incredibile.

Ma le offerte MediaWorld Super Zero non sono finite qui e saranno valide fino al 26 maggio 2022, salvo esaurimento scorte. Scopriamo insieme i migliori articoli super scontati tra tutti quelli disponibili all’acquisto.

MediaWorld Super Zero: finanziamento senza interessi in 20 rate

MediaWorld Super Zero è l’iniziativa che non solo sconta tantissimi articoli a prezzi favolosi, ma ti permette di acquistarli in 20 comode rate e senza interessi. Insomma, l’occasione giusta per rifarsi il guardaroba tecnologico in vista dell’estate.

Se devi cambiare computer allora il momento è arrivato. Da MediaWorld trovi il potente Lenovo IdeaPad 3 15,6″ a soli 479 euro, invece di 599 euro. Potrai pagarlo 23,95 euro al mese a interessi zero. In questo modo porterai a casa un vero e proprio portento.

Processore AMD Ryzen 5, memoria RAM da 8GB e SSD da 512GB di memoria interna. Al prezzo qui proposto è davvero un affare e poi hai tutta la qualità Lenovo, oltre a un design davvero speciale per questo laptop. Votato all’entertainment, ti permetterà di guardare film, serie TV e contenuti in 4K.

All’appello non mancano nemmeno i migliori smartphone. Metti nel carrello l’eccezionale Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 269 euro, invece di 329 euro. Potrai pagarlo a rate da 13,45 euro al mese a interessi zero grazie alla promo Super Zero di MediaWorld.

Avrai fra le mani un device potente e raffinato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Grazie al display AMOLED da 6,67″ potrai godere di tutti i contenuti con una qualità superlativa e alla fluidità ci pensano i 120Hz di refresh rate.

Insomma, MediaWorld Super Zero è davvero un’occasione unica ricca di sconti e di prodotti da acquistare in 20 comode rate a interessi zero!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.