MediaWorld Sconto Subito: sui migliori smartphone risparmi 400 euro

Con Sconto Subito di MediaWorld, fino al 2 giugno 2022, con una spesa minima di almeno 500 euro, potrai ricevere fino a 400 euro di sconto. In pratica, questa iniziativa ti garantisce un maggiore risparmio se spendi di più.

Questa promo è applicabile anche ai migliori smartphone in offerta sul sito di MediaWorld. Lo sconto immediato viene applicato a ordine direttamente in carrello e non ci sono limiti. Potrai fare tutti gli ordini che vuoi e risparmiare su ognuno.

Ad esempio, acquistando il Samsung Galaxy Z Flip3 5G da 256GB potrai pagarlo solo 724 euro, invece di 1,149 euro. Si tratta di uno smartphone tra i più apprezzati. Pieghevole, sta comodamente in tasca e, soprattutto, ha tutto l’ecosistema e la qualità Samsung. Grazie a questo ordine e a Sconto Subito di MediaWorld stai risparmiando ben 75 euro. Inoltre, acquistandolo entro il 3 luglio avrai diritto a un ulteriore sconto di 50 euro che verrà applicato in carrello.

MediaWorld: come funziona il risparmio con Sconto Subito

Sconto Subito è l’iniziativa di MediaWorld che garantisce più risparmio maggiore è la spesa. In pratica potrai ottenere uno sconto immediato in base al totale dell’ordine effettuato. Inoltre, potrai pagare in comode rate senza interessi grazie alla promo Tasso Zero. Ecco il range del risparmio:

50 euro di sconto con una spesa minima di almeno 500 euro;

di sconto con una spesa minima di almeno 500 euro; 75 euro di sconto con una spesa minima di almeno 750 euro;

di sconto con una spesa minima di almeno 750 euro; 150 euro di sconto con una spesa minima di almeno 1.000 euro;

di sconto con una spesa minima di almeno 1.000 euro; 400 euro di sconto con una spesa minima di almeno 2.000 euro.

In pratica più spendi e meno paghi grazie a Sconto Subito di MediaWorld. Come acquistando il top di gamma Xiaomi 11T Pro 8GB 256GB a soli 529 euro, invece di 699 euro. Grazie a questo ordine risparmierai ben 50 euro che ti verranno scontati direttamente nel carrello.

Insomma, è arrivato il momento giusto per rifarsi il guardaroba della tecnologia. Approfittare di Sconto Subito non solo è un piacere, ma a questi prezzi e con questo risparmio diventa soprattutto un dovere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.