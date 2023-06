MediaWorld Red Fridray Wave 2: un weekend di MEGA SCONTI ti aspetta

Rifatti gli occhi con le splendide offerte del nuovo volantino MediaWorld Red Friday Wave 2. Un weekend di mega sconti ti sta aspettando, da oggi e fino al 18 giugno 2023. Il risparmio è assicurato. Scegli il prodotto hi-tech che preferisci, è in super promozione! Smartphone, smartwatch, auricolari, caricabatterie, notebook, tablet, televisori, soundbar, casse audio, cuffie, grandi e piccoli elettrodomestici, fotocamere, action cam, droni, videocamere digitali e tanto altro.

Pensa, abbiamo scovato lo smartphone più economico di sempre ma con una qualità molto interessante. Acquista subito lo Xiaomi Redmi A1 a soli 79 euro, invece di 119,99 euro. Uno sconto del 34,16% che ti permette di assicurarti un ottimo prodotto. Ideale come muletto, ma anche interessante come regalo a chi usa il telefono per chiamate, chat, navigazione e social. Processore MediaTek Helio A22 per prestazioni interessanti e 32GB di Memoria Interna per app, giochi e archivio.

MediaWorld Red Friday Wave 2: la migliore tecnologia a prezzi da urlo

Acquista la migliore tecnologia a prezzi da urlo grazie al MediaWorld Red Friday Wave 2. Questa iniziativa inizia oggi e terminerà alla mezzanotte del 18 giugno 2023. Un’occasione unica per assicurarti tantissimi prodotti hi-tech scontati all’inverosimile. Tra l’altro con un importo pari o superiore a 199 euro puoi anche decidere di pagare in comode rate tasso zero.

Come puoi non approfittare dei Samsung Galaxy Buds2 a soli 76,99 euro, invece di 149,99 euro. Uno sconto del 48,66% è imperdibile! Tra l’altro questo articolo gode anche della consegna gratuita online. Cosa stai aspettando? Sbrigati a indossare questi auricolari premium eccezionali con suono AKG. Migliora l’ascolto della tua musica preferita e sperimenta chiamate sempre nitide e chiare, senza interferenze né rumori. Questo è il futuro dell’audio.

Infine, dobbiamo segnalarti una bomba molto speciale. Con il MediaWorld Red Friday Wave 2 oggi acquisti il Motorola Moto G13 a soli 139,99 euro, invece di 189,99 euro. Questo è lo smartphone ideale se cerchi massimo risparmio e ottima qualità. Motorola è una certezza. Con processore MediaTek Helio G85 ti godi ogni app e gioco senza intoppi.

In questi giorni ti terremo aggiornato con altre interessanti offerte di questo nuovo volantino. Continua a seguirci!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.