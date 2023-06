MediaWorld Red Friday: un WEEKEND ricco di OFFERTE SPECIALI

MediaWorld Red Friday è il nuovo volantino che ti permette di acquistare la migliore tecnologia a prezzi mai visti prima. Il Black Friday dell’estate è arrivato e questo weekend si arricchisce di offerte imperdibili. Smartphone, tablet, auricolari, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici stanno aspettando solo te. Risparmia subito!

Come il Dyson V11 Absolute tuo a soli 479 euro, invece di 599,99 euro. Un ottimo sconto del 20,16% che ti permette di aggiudicarti una delle scope elettriche più amate al mondo. La potenza di questo dispositivo permette di raggiungere fino a 125.000 giri al minuto assicurandoti un’aspirazione identica a quella di un aspirapolvere con filo. Lo schermo LCD mostra il tempo reale di autonomia e le performance. Pagalo in comode rate a tasso zero.

MediaWorld Red Friday: il volantino con i superpoteri

Approfitta ora del MediaWorld Red Friday, un inno all’estate che ti permette di esaudire i tuoi sogni hi tech risparmiando parecchio. Scegli tra tantissime offerte super vantaggiose. Molte con consegna gratuita e finanziamento tasso zero. Cosa stai aspettando? Non perderti alcune chicche che potrebbero a breve terminare in sold out.

Come l’ottimo Apple iPhone 13 tuo a soli 779,99 euro, invece di 939 euro. Un prodotto top di gamma dotato di ogni comfort a un prezzo speciale. Aggiudicatelo subito e scopri quanto è bello avere tra le mani uno smartphone iOS dotato del nuovo processore A15 Bionic in grado di rendere tutto più veloce e fluido. Guarda i tuoi contenuti preferiti dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Paga in comode rate tasso zero.

Ottimo risparmio anche per il Samsung Galaxy S22 tuo a soli 629,99 euro, invece di 929,99 euro. Un prezzo decisamente conveniente per uno smartphone ancora molto attuale. Approfittane subito, prima che anche gli ultimi pezzi terminino in un attimo. Puoi decidere di pagarlo in 30 rate tasso zero da soli 21 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.