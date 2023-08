MediaWorld NO IVA TV e Soundbar: rifatti gli occhi di sconti

Sei pronto per rifarti gli occhi di sconti incredibili? Allora dai un’occhiata a tutti i prodotti in offerta grazie alla MediaWorld NO IVA TV e Soundbar. Questa iniziativa ti permette di acquistare tantissimi televisori smart e soundbar a prezzi da urlo. Lo scorporo dell’IVA al 22% è pari a uno sconto del 18,04%. Tuttavia devi tenere presente anche un’altra cosa.

Questa promozione è compatibile con altre promozioni in corso. Quindi avrai un doppio o triplo risparmio. Ad esempio, scegliendo un prodotto Samsung hai anche diritto al CashBack Samsung applicato su tanti articoli idonei. Ad esempio, la Samsung TV LED UHD 4K 50″ la acquisti a soli 342,41 euro, invece di 579,99 euro. Un prezzo stracciatissimo!

MediaWorld NO IVA TV e Soundbar: l’occasione giusta per migliorare il tuo intrattenimento

Con MediaWorld NO IVA TV e Soundbar hai l’occasione giusta per migliorare o aggiornare il tuo intrattenimento. Non solo smart TV, ma anche tantissime soundbar di ultimissima generazione sono ora disponibili a prezzi eccezionali. La promozione è valida fino al 6 agosto 2023, salvo esaurimento scorte, per tutti i clienti MediaWorld Club.

In questo momento è ancora disponibile la Soundbar + Subwoofer Samsung a soli 147,51 euro, invece di 249,99 euro. Un’occasione unica per rivoluzionare la qualità dell’audio in uscita dal tuo televisore. Pratica e immediata, la colleghi anche tramite Bluetooth senza fili. Goditi un suono profondo, pieno e di alta qualità. Scegli per te il meglio, oggi al miglior prezzo di sempre.

