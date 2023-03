MediaWorld: approfitta del NO IVA sui migliori TV

Ottieni uno sconto del 18,04%, pari allo scorporo dell’IVA con MediaWorld. Dai un’occhiata al NO IVA, fino al 26 marzo 2023 e salvo esaurimento scorte, per acquistare le migliori smart TV a prezzi spettacolari. Ce ne sono davvero tantissime e per tutte le esigenze. Grandi o piccole, in 4K Ultra HD e le nuovissime Samsung QLED 8K.

Come questo top di gamma, la Samsung Neo QLED N800B 65″ 8K a soli 1576 euro, invece di 1922,99 euro. Con questo portento porti a casa il cinema grazie ai suoi 65 pollici e alla sua tecnologia con vera risoluzione 8K. La consegna gratuita ti permette di ricevere questo televisore comodamente a casa tua senza costi aggiuntivi.

MediaWorld NO IVA: i migliori TV a sconti pazzeschi

Acquista i migliori TV a sconti impressionanti grazie al NO IVA di MediaWorld. Una selezione ricca di opportunità per aggiornare l’intrattenimento di casa con televisori smart completi di ogni comfort. Cosa stai aspettando? Hai tempo fino al 26 marzo, ma le scorte potrebbero esaurirsi molto prima.

Dove puoi acquistare una smart TV da 55″ a meno di 400 euro? Esattamente qui con la Hisense TV QLED 55″ 4K tua a soli 368 euro, invece di 449,99 euro. Scopri colori mai visti prima grazie alla tecnologia Quantum Dot Colour e immergiti nei dettagli con Dolby Vision. Tutte le piattaforme streaming sono a portata di mano su VIDAA. Ricevila a casa tua con consegna gratuita.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile promozione che durerà ancora pochi giorni. Scegli il migliori intrattenimento possibile a prezzi accessibili grazie al NO IVA sui migliori TV di MediaWorld. Un’occasione unica e imperdibile. Tantissimi vantaggi e tutta la qualità messi a tua disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.