Volantino MediaWorld Dyson Days: tanti prodotti scontati a TASSO ZERO

Dyson Days è il nuovo volantino di MediaWorld che contiene tantissimi prodotti Dyson a prezzi eccezionali che potrai pagare anche in comode rate a tasso zero. Approfittane subito e inizia a rendere la tua vita migliore. Metti nel carrello la Piastra Dyson Corrale a soli 349 euro, invece di 449 euro.

Con questo acquisto non solo risparmi 100 euro, ma puoi anche pagare in comode rate tasso zero a partire da soli 17,45 euro al mese. Dimentica le vecchie piastre pericolose per i tuoi capelli. Ora puoi davvero proteggerli a ogni applicazione. Lisciali senza danneggiarli grazie alle lamine in lega di rame e manganese che garantiscono un minor calore.

MediaWorld Dyson Days: pura follia di sconti fantastici

Tra le offerte da menzionare del volantino MediaWorld Dyson Days non può mancare la Dyson V12 Detect Slim. Mettila nel carrello a soli 598 euro, invece di 649 euro. Puoi decidere di pagarla in comode rate tasso zero da soli 29,90 euro al mese.

Prova ad aspirare lo sporco con la metà della fatica grazie alla sua leggerezza e potenza. Inoltre, grazie alla nuova tecnologia questo aspirapolvere senza fili rivela le particelle invisibili di polvere attraverso una luce perfettamente inclinata verso il pavimento. In più, il display LCD mostra le prove di una pulizia profonda, così potrai dormire sonni tranquilli.

Se vuoi riposarti senza fare molto, ma ottenere lo stesso risultato di pulito allora per te c’è la Dyson 360 Heurist a soli 799 euro, invece di 999 euro. Con questo ordine risparmi 200 euro e puoi anche decidere di pagare in comode rate tasso zero da soli 39,95 euro al mese.

Questo robot aspirapolvere di ultima generazione ha potenza e intelligenza in un unico corpo. Grazie alla tecnologia SLAM, con sistema di mappatura simultanea, pulirà ogni centimetro della stanza e tu non dovrai fare nulla se non dedicarti ad altro.

