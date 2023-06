MediaWorld consiglia: TV LG NanoCell da 75 pollici in offerta a 959 euro

I TV LG NanoCell si differenziano dagli altri per adottare la tecnologia NanoCell, grazie alla quale riescono a restituire un’esperienza visiva di livello eccezionale, con colori puri esaltati dalla risoluzione Real 4K. Le nanoparticelle vanno a rimuovere le eventuali impurità dell’immagine, offrendo una brillantezza e un realismo che non ha eguali sugli altri Smart TV.

Il modello 75NANO766QA di LG è il protagonista dei consigli del giorno di MediaWorld, con un’offerta monstre: il televisore viene venduto a 959,99 euro anziché 1.399,99 euro, per effetto dello sconto del 31%. Di fatto risparmi la bellezza di 440 euro.

TV LG NanoCell da 75 pollici in sconto del 31% sul sito di MediaWorld

Un altro punto di forza dell’LG NanoCell è il processore 4K a5 di quinta generazione basato sull’intelligenza artificiale. Il suo compito è di analizzare il contenuto originale di un film o una serie TV e ottimizzarlo per migliorarne la qualità in maniera sensibile, a tutto vantaggio dell’esperienza di visione.

Ma lo Smart TV di LG si rivolge anche agli appassionati di gaming, per via dell’esperienza fluida e rapida offerta dai TV appartenenti alla linea NanoCell del marchio coreano. Non solo, perché integrata nel televisore trovi la piattaforma NVIDIA GeForce NOW, che ti consente di giocare in streaming ai più recenti titoli per PC anche sul televisore e accedere ai giochi che già possiedi nei cataloghi Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect e Origin.

Cogli al volo l’ultima offerta di MediaWorld sul TV LG NanoCell da 75 pollici e risparmia oltre 400 euro sul prezzo di listino. Ricorda infine di selezionare l’opzione Ritiro in negozio così da non pagare le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.