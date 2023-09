MediaWorld Back To School: super sconti e una Gift Card da 1000€

Centinaia di sconti pazzeschi ti stanno aspettando con la nuova promozione Back To School di MediaWorld. Grazie a questa iniziativa hai la possibilità di acquistare il meglio della tecnologia a prezzi sorprendenti. In più puoi ottenere anche una Gift Card fino a 1000 euro di valore! Niente male vero? Dai un’occhiata a tutte le offerte del Back To School! Certi articoli stanno già andando a ruba.

Infatti, acquistando un nuovo computer e portando il tuo usato puoi ricevere subito una Gift Card fino a 1000 euro da utilizzare su un nuovo acquisto. Un’ottima occasione per rinnovare il tuo guardaroba hi-tech. Ad esempio, proprio in questo momento, acquisti l’eccellente Lenovo Ideapad 3 a soli 599 euro, invece di 949,99 euro. Uno sconto pazzesco per un notebook eccellente dotato di ogni comfort e super potente.

MediaWorld Back To School: super sconti con l’imbarazzo della scelta

Ovviamente con MediaWorld Back To School non ci sono solo computer e tablet in offerta. Nella sezione telefonia trovi tantissimi smartphone, auricolari, smartwatch e caricatori. Nella sezione TV, Foto e Mobilità trovi smart TV, soundbar, cuffie, casse Bluetooth, droni, monopattini elettrici e bici elettriche. Infine hai anche una vasta scelta di grandi e piccoli elettrodomestici. Acquista tutto quello che vuoi!

Per te in offerta speciale l’eccellente Apple iPhone 14 Plus 128GB a soli 949 euro, invece di 1179 euro! Una promo spaziale che non lascia spazio a dubbi. Con il Back To School l’eccellenza è diventata economica. Dotato di un chip mostruoso, A15 Bionic, e di un display super retina XDR da 6,1 pollici sei pronto per lo spettacolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.