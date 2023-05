MediaWorld: approfitta del NO IVA su tutti i TV

Questo è il momento giusto per cambiare il tuo televisore Approfitta ora del NO IVA su tutti i TV proposto da MediaWorld. Sono tantissime le televisioni in offerta a prezzi sensazionali. Inoltre, inclusa nella promozione, c’è anche tutta una sezione dedicata ai TV ricondizionati. Cosa stai aspettando? 4K, OLED, 8K, LED e QLED sono pronti per te che vuoi il meglio dal tuo intrattenimento.

Come la Samsung TV LED 43″ 4K a soli 319,63 euro, invece di 389,99 euro. In questo caso hai anche inclusa nell’offerta la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di acquisto. Inoltre, puoi anche decidere di sfruttare la possibilità del finanziamento tasso zero e pagarla in 20 rate da soli 15,98 euro al mese.

MediaWorld NO IVA su tutti i TV: una scorpacciata di affari

Fai l’affare del giorno, cambia televisore adesso che è in corso il MediaWorld NO IVA su tutti i TV. Si tratta di una promozione vincente che ti permette di mettere mano sulle migliori smart TV a prezzi decisamente convenienti. Tra l’altro, molte di queste sono anche compatibili con la consegna gratuita e il finanziamento tasso zero. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questi mega sconti!

Come al LG OLED 4K 55″ a soli 819,59 euro, invece di 999,99 euro. In questo caso stai portando a casa il cinema. Con 55 pollici e tutta la tecnologia OLED di LG hai un prodotto eccellente in tutto. Grafica, dettagli e colori sono il top. Inoltre, sarai immerso in un mondo di immagini così perfette da sembrarti reali. Approfitta della consegna gratuita e del finanziamento tasso zero in 20 rate da 40,98 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.