MediaTek sta testando il nuovo Dimensity 7000

Oggi, MediaTek ha annunciato il suo ultimo SoC di punta, il Dimensity 9000, il primo SoC basato sul processo a 4 nm di TSMC. Il processore è destinato a competere con il prossimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (Snapdragon 898). Finora si pensava che la compagnia avrebbe saltato del tutto il processo a 5 nm, ma si apprende adesso che potrebbe non essere così.

MediaTek Dimensity 7000: il primo SoC a 5 nm dell'azienda

Poche ore dopo l'annuncio del processore a 4 nm, l'affidabile tipster Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo (un noto sito web cinese di microblogging) che il chipset a 5 nm di MediaTek, che apparentemente sta attraversando la fase di test, potrebbe essere chiamato Dimensity 7000. Secondo quanto apprendiamo, possiamo aspettarci che il processore sia basato sulla nuova architettura v9 di ARM. Non di meno, il Dimensity 7000 può sostituire l'attuale line-upp da 6 nm offerta dal colosso asiatico (Dimensity 1100 e 1200, per cominciare), per competere così con l'offerta 5 nm di Qualcomm, lo Snapdragon 888.

Se le indiscrezioni si riveleranno veritiere, con l'annuncio del loro SoC di punta a 4 nm, il Dimensity 9000, MediaTek potrebbe prepararsi per competere con Qualcomm in ogni segmento di mercato. Il D7000 potrebbe essere un'offerta di fascia media premium del brand che potrebbe costringere Qualcomm ad offrire una soluzione competitiva a 5 nm anche nel suddetto segmento. Tutto sommato, il rumor ci rende entusiasti per il futuro del mercato dei mediogamma prossimi al debutto.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che tutte queste notizie sono voci di corridoio e ipotesi non ufficiali, pertanto vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale”.