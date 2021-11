MediaTek Dimensity 7000: tutto quello che c'è da sapere

I nuovi dettagli relativi al futuro processore MediaTek Dimensity 7000 sono appena trapelati online; sappiamo che il SoC potrebbe superare lo Snapdragon 870 in termini di prestazioni.

MediaTek Dimensitt 7000: le sue performance

Il colosso taiwanese dovrebbe annunciare presto il chipset Dimensity 7000. Si dice che sia una versione “lite” del Dimensity 9000 che è stato annunciato di recente. L'affidabile tipster Digital Chat Station ha recentemente condiviso le specifiche delle informazioni su CPU e GPU sul Dimensity 7000. Ora ha condiviso alcuni nuovi dettagli del chipset in questione.

Si ipotizza che il prossimo Dimensity sarà un processore a 5 nm. Il chip octa-core dovrebbe arrivare con quattro core CPU Cortex-A78 che funzionano a 2,75 GHz e quattro core CPU Cortex-A55 a 2,0 GHz. Per la grafica, potrebbe arrivare con GPU Mali-G510 MC6. Un recente rapporto aveva suggerito che i telefoni alimentati Dimensity 7000 avrebbero potuto supportare una ricarica rapida fino a 75 W.

Si dice che D7000 sia il prossimo miglior chip di MediaTek dopo il Dimensity 9000. Oggi, l'informatore ha affermato che D7000 sarà in grado di gestire i pannelli con risoluzione Full HD + con una frequenza di aggiornamento fino a 168 Hz o la risoluzione Quad HD + con una risoluzione fino a 120 Hz. Si prevede inoltre che il SoC supporti la RAM LPDDR5 e le memorie UFS 3.1.

Per quanto riguarda le prestazioni, l'informatore ha affermato che il punteggio di benchmark del Dimensity 7000 su GFX ES 3.0 è simile a quello dello Snapdragon 870. Ha aggiunto che il punteggio AnTuTu del Dimensity 7000 è ancora più performante.

Non ci sono notizie sulla data di lancio della suddetta piattaforma. Mentre il D9000 è già stato annunciato, sappiamo che la compagnia terrà un evento di inaugurazione dedicato il 16 dicembre in Cina. Probabilmente, in quell'occasione, potrebbe presentare anche il Dimensity 7000. Staremo a vedere.