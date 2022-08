Materassino da campeggio ampio e comodo, disponibile A SOLI 33€

Hai deciso di passare qualche settimana in campeggio perché si tratta di una tua passione e adori l’idea di stare in tenda con amici o famigliare? Cosa può fermarti se non il terrore di dover subire giorni e giorni di sonno terribile su un materassino di bassa qualità? Per questo, trovare il materassino gonfiabile da campeggio è fondamentale e anche piuttosto faticoso, soprattutto se hai un budget limitato. Per questo ti consigliamo di non farti scappare questo ampio e super comodo modello a marchio Intex, disponibile su Amazon a soli 33,30€ invece di 45,00€, un prezzo più che ragionevole per un prodotto pensato per sostenere 2-3 persone.

Non solo si tratta di una prodotto di grandi dimensioni, ovvero 183 x 203 x 25 cm ma pesa anche pochissimo, appena 4,58 kg. Per questo è estremamente facile da portare con sé in viaggio e anche facilissimo da gonfiare in poco tempo. Trattandosi di un articolo da campeggio di ottima qualità e disponibile a un prezzo davvero vantaggioso, ti consigliamo di non fartelo scappare.

Per dormire perfettamente, anche in tenda

Il brand Intex è sinonimo di qualità, comfort e divertimento per le proprie vacanze, essendo un leader nella produzione di materassini, piscine fuori terra, SPA, canoe e molto altro. Tutto ciò che viene realizzato, è costruito per durare nel tempo, senza rovinarsi. Questo materassino Dura-Beam Standard Intex è dotato di una valvola 2-in-1 che ti permette di gonfiare il prodotto con più facilità. Non meno importante la tecnologia interna Fiber-Tech, composta da migliaia di fibre resistenti, in grado di offrirti tutto il comfort di base di cui hai bisogno, oltre che durevolezza e performance nel tempo.

Potrai goderti il riposo con l’Airbed Dura-Beam Standard che rende il prodotto estremamente morbido e pensato per sostenervi durante il sonno. L‘altezza di 25 cm sostiene il tuo corpo correttamente durante il sonno, isolandolo nel modo giusto dal freddo o dal brecciolino. Dunque, ti consigliamo di portare a casa il prodotto fintanto che il prezzo è così conveniente.

