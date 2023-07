Mastodon si aggiorna su Android: tutte le novità

Mastodon è un social network decentralizzato perché non dipende da un unico server o da una singola azienda che lo gestisce. È un social open source che permette agli utenti di scegliere il server su cui creare il proprio account e interagire con gli altri. Per facilitare l’accesso e l’uso di questa piattaforma, Mastodon ha sviluppato l’applicazione ufficiali per Android, disponibile gratuitamente sullo store Google play. L’app di Mastodon offre un’esperienza fluida e piacevole, diversa dai classici social network, senza pubblicità, algoritmi e una protezione maggiore dei dati personali.

Le novità dell’app Mastodon per Android

Ma quali sono queste novità? Una lista di aggiornamenti lunga partendo da un restyling completo basato sul Material You per l’app Mastodon su Android. Il Materal You è la frontiera del design personalizzato, il nuovo linguaggio visivo di Google che si adatta ai colori scelti dall’utente. Una rivoluzione che avvicina molti utenti all’uso di questa piattaforma, ma ecco nel dettaglio tutte le novità:

Visualizzare i contenuti in primo piano nelle pagine del profilo, post appuntati, hashtag in primo piano e utenti;

Mettere in pausa temporaneamente tutte le notifiche nelle impostazioni;

Visualizzare modificare e creare filtri;

Scoprire informazione maggiori sul server nelle impostazioni;

Funzione “segna tutto come già letto” nelle notifiche;

Osservare i link verificati di ciascun utente.

Tantissime novità, utili e soprattutto necessarie, che aiutano e cambiano anche l’approccio degli utenti con Mastodon. Ma come visto dall’elenco l’app ha introdotto molte nuove opzioni per personalizzare l’esperienza e c’è molto altro oltre al cambio di look. Iniziando dalla possibilità di un’iscrizione più diretta e veloce. Per utilizzare l’applicazione è necessario scaricare l’app da Google Play e poi iscriversi, per farlo sono necessari pochissimi passaggi. Nel dettaglio dopo aver scaricato l’app bisognerà selezionare “unisciti a Mastodon.social” e procedere accedendo o iscrivendosi a Mastodon. Nel caso d’iscrizione sarà sufficiente inserire le informazioni richieste per completare il profilo, come nome utente, email e altre informazioni aggiuntive, così in un attimo il profilo è pronto e attivo.

Analizzando nel dettaglio gli altri aggiornamenti l’app ha anche migliorato la visualizzazione dei profili, mostrando ora i contenuti in evidenza come i post fissati, gli hashtag in primo piano e gli utenti consigliati. Inoltre, è stata aggiunta la funzione per creare, modificare ed eliminare i filtri per parole o frasi specifiche, così da evitare argomenti indesiderati. È presente la possibilità di nascondere i contatori di boost e preferiti, impostare la lingua predefinita dei post, visualizzare le informazioni sul server e le sue regole. Inoltre, è possibile gestire e citare post e creare gruppi e di vedere i link verificati nei risultati di ricerca e nelle liste Mastodon. Infine, l’app permette di mettere in pausa tutte le notifiche per un periodo di tempo. Infatti, proprio le notifiche sono sempre un tasto dolente, spesso troppe e troppo invadenti, ma ora sull’applicazione Mastodon dalle impostazioni è possibile gestire le notifiche e metterle in pausa. Per farlo procedere in questo modo:

Aprire l’applicazione;

Selezionare l’ingranaggio in alto a destra;

Premere Notifiche;

Selezionare l’interruttore per attivare “Metti in pausa tutto”;

Scegliere il tempo dalla lista, “30 minuti, 1 ora, 12 ore, 1 giorno, 3 giorni, 1 settimana”;

Premere ok per salvare.

A questo punto le nuove impostazioni sono salvate, per personalizzare ulteriormente le notifiche è possibile procedere con le altre opzioni disponili, tra cui “Ricevi notifiche da” e scegliere “Chiunque, persone che ti seguono, persone che segui, nessuna.”.

Perché utilizzare Mastodon

La piattaforma di Mastodon diventa sempre più intuitiva, e dopo un leggero calo per un’interfaccia dell’applicazione non del tutto semplice, sembra risalire con grande successo anche grazie agli ultimi aggiornamenti. Ma qual è la sua storia? Mastodon è nato del 2016 creato da Eugen Rochko come alternativa a Twitter, proponendo un social network più libero, etico e rispettoso della privacy degli utenti. In sostanza un social network che rispetta autonomia, privacy e creatività, si impegna per non avere pubblicità, algoritmi o intermediari che influenzano i contenuti che si vedono. Il feed è curato e creato dagli utenti stessi, che possono scegliere tra diverse modalità di visualizzazione: la home con i post delle persone che si seguono, la timeline locale con i post del server a cui si appartiene e la timeline federata con i post di tutti i server di Mastodon. Inoltre, gli utenti possono creare liste personalizzate, usare emoji e hashtag personalizzati, aggiungere sondaggi e avvisi di contenuto ai propri post e gestire i filtri per parole o frasi specifiche.

Nella pubblicazione dei post vengono supportati audio, video e post, descrizioni di accessibilità, sondaggi, avvisi di contenuto, avatar animati, emoji personalizzate, controllo del ritaglio delle miniature e altro ancora. Tutto questo nasce per permettere agli utenti di esprimersi liberamente online. Mastodon è un social network che dà agli utenti il pieno controllo del proprio pubblico, senza alcun intermediario. Si può interagire con chiunque su Mastodon, a prescindere dal server di appartenenza, e non ci sono altre entità che influenzano il social, solo l’utente stesso.