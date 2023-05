Masterizzatore esterno ASUS: qualità e convenienza con questa offerta (-26%)

Oggi su Amazon puoi trovare il Masterizzatore Esterno ZenDrive U9M di ASUS a soli 35 euro invece di 49,90, con uno sconto del 30%.

Si tratta di una soluzione perfetta se stavi cercando un masterizzatore esterno DVD di qualità, elegante, facile da portare in giro e soprattutto molto veloce.

Masterizzatore esterno ASUS: ultra-sottile e veloce

Il Masterizzatore Esterno ZenDrive U9M di ASUS è un dispositivo ultra-sottile che supporta le interfacce USB Type-C e Type-A, per consentirti di trasferire i dati tra PC e Mac in modo rapido e semplice. Il suo design elegante e sofisticato di ispirazione Zen si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente e lo rende il compagno ideale per i portatili sottili e leggeri.

Ma non solo: la periferica è dotata della tecnologia M-DISC, che ti permette di conservare i tuoi ricordi digitali più preziosi, come foto, video e dati, per oltre 1000 anni, proteggendoli dal degrado e dalla perdita. Inoltre, grazie al software Cyberlink Power2Go 8 incluso, puoi masterizzare i tuoi dischi in modo semplice e sicuro, con la possibilità di crittografare i tuoi file privati e di effettuare il backup online dei tuoi dati da smartphone e tablet.

Non perdere allora l’opportunità di acquistare ora il Masterizzatore Esterno ZenDrive U9M di ASUS a soli 35 euro invece di 49,90 approfittando anche dello sconto aggiuntivo al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.