MasterChef Italia è su NOW: guardalo a soli 6€ mese

MasterChef Italia 13 è su NOW! Guardalo a partire da soli 6,99 euro al mese. Tutti i nuovi episodi del cooking show più amato di sempre sono disponibili ogni giovedì su questa piattaforma di streaming live e on demand. Non perderne nemmeno uno! Gli aspiranti chef dovranno convincere una giuria stellata superando numerose prove per conquistare il titolo e i premi in palio.

Stasera andranno in onda live streaming gli episodi 7 e 8. Nei precedenti episodi i 20 aspiranti chef hanno affrontato la prima vera Mistery Box con protagonista il panino al salame e un’interessante sfida tra due mari, il Tirreno e il Mediterraneo. Poi le onde del mare li hanno portati nella città di Messina con la prima Esterna di questa nuova stagione.

MasterChef Italia 13: su NOW i nuovi episodi

Ogni giovedì, su NOW, vanno in onda live streaming i nuovi episodi di MasterChef Italia 13. Cosa stai aspettando? Abbonati subito a partire da soli 6,99 euro al mese. Si tratta di un’ottima occasione per goderti questo e tantissimi altri contenuti davvero interessanti. Infatti, con PASS ENTERTAINMENT hai inclusi:

serie TV italiane ;

; serie TV internazionali ;

; serie TV HBO , anche in concomitanza con gli Stati Uniti;

, anche in concomitanza con gli Stati Uniti; show di cui tutti parlano;

di cui tutti parlano; programmi per bambini e ragazzi.

