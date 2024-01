Masterchef Italia 13: come guardare la settima puntata in streaming

La puntata di questa sera, giovedì 25 gennaio 2024, di Masterchef Italia è tra le più attese degli ultimi anni. Non si tratta soltanto della simbolica puntata numero 300, ma proprio per questa ragione segnerà il ritorno tanto atteso, almeno per una sera, di Joe Bastianich: lo storico giudice delle primissime edizioni del programma.

Masterchef Italia 13: cosa aspettarti dalla settima puntata

Il traguardo epocale della 300esima puntata verrà festeggiato con stile e gusto coinvolgendo appunto uno dei volti storici del programma: Joe Bastianich. Ma non sarà solo, perché insieme a lui ci sarà anche l’atteso ritorno del pasticcere Iginio Massari, che in questa occasione sarà affiancato dalla figlia Debora.

La partecipazione di Bastianich aggiungerà un tocco di nostalgia e emozione, poiché sarà il punto d’incontro tra passato, presente e futuro di MasterChef Italia. La Mystery Box, elemento cardine di ogni episodio, diventerà quindi il palcoscenico di una sfida amarcord, rivivendo la prima prova dell’edizione inaugurale di MasterChef Italia.

