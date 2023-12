Marvel's Spider-Man: Miles Morale per PS4 a meno di 30€ su Amazon

Da circa due mesi è arrivato sugli scaffali internazionali il bellissimo videogame di Spider-Man 2 ma è un’esclusiva per PS5; se hai ancora la PlayStation 4 però, ti consigliamo il meraviglioso capitolo precedente della saga dedicata all’arrampicamuri. Si chiama “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales” e su Amazon costa soltanto 29,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo; ovviamente se lo ordinerai oggi arriverà a casa tua fra pochissimi giorni e, in alcuni casi, anche in meno di 24 o 48 ore. Cosa aspetti? E se non sei spesso in casa, potrai beneficiare del servizio di Amazon Hub/Locker/Counter per ritirare il tuo pacco presso uno dei tanti store abilitati.

Spider-Man: Miles Morales: ecco perché comprarlo

Con “Spider-Man: Miles Morales” vestirai i panni del giovane e talentuoso Miles, il giovane di NY che ha ereditato i poteri dell’uomo ragno originale attraverso un ragno modificato geneticamente. Potrai esplorare il quartiere di Harlem, affronterai nuovi nemici e scoprirai il percorso unico che porterà il protagonista a diventare un vero eroe.

Nonostante sia disponibile per la PS4, questo videogame ti offrirà una grafica mozzafiato e dettagli immersivi che renderanno l’esperienza di gioco coinvolgente e visivamente sbalorditiva. I combattimenti sono dinamici, fluidi e ricchi di azione; potrai sfruttare le abilità uniche del giovane, tra cui l’uso del potere bioelettrico e l’invisibilità per affrontare nemici sempre più “cattivi” e pericolosi.

La trama avvincente ti trascinerà poi in una storia appassionante che combina azione, emozioni e misteri. Incontrerai personaggi iconici dell’universo di Spider-Man e ti immergerai in un’avventura che ti terrà incollato alla PS sin dalla prima missione. Ci sono poi tanti contenuti extra, missioni secondarie e sfide che allungano la longevità di questo capolavoro.

A soli 29,98€ su Amazon, “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales” per PlayStation 4 è un prodotto imperdibile per tutti gli amanti dei supereroi e degli appassionati di giochi d’azione. Non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.