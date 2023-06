Marvel's Midnight Suns PS5: il gioco che cercavi, oggi in sconto su Amazon

Marvel’s Midnight Suns è un gioco che ha catturato l’attenzione degli appassionati di supereroi e di videogiochi di ruolo tattici. E adesso è il momento perfetto per acquistarlo su Amazon, dato che è in sconto del 14%. L’offerta è davvero allettante e ti permette di immergerti completamente in questo mondo pieno di azione, ad un prezzo vantaggioso di soli 43,99 euro. Una promozione unica per tutti i possessori di PS5, amanti del mondo Marvel.

Marvel’s Midnight Suns PS5: questo titolo sta andando letteralmente a ruba

Una delle caratteristiche più interessanti di Marvel’s Midnight Suns è la sua Enhanced Edition, che garantisce l’accesso alle versioni di vecchia e nuova generazione del gioco, sia in formato digitale. Ciò significa che non importa quale piattaforma possiedi, potrai comunque goderti l’esperienza di gioco completa. Inoltre, l’Enhanced Edition include anche 5 skin premium esclusive, che daranno ai tuoi personaggi un aspetto unico. Potrai vestire i tuoi eroi preferiti come Captain America, Captain Marvel, Magik, Nico Minoru e Wolverine con skin speciali come Future Soldier, Mar-vell, Phoenix 5, Sister Grimm e X-Force. Queste skin aggiungono un tocco di personalizzazione al gioco, permettendoti di rendere la tua squadra ancora più unica e affascinante.

Il titolo è stato sviluppato dal leggendario studio Firaxis Games, noto per aver creato giochi di strategia di successo come la serie XCOM. Marvel’s Midnight Suns offre una profonda esperienza di gioco di ruolo tattico, in cui potrai combattere e agire con strategia come un vero supereroe. Potrai creare la squadra perfetta, selezionando i tuoi personaggi preferiti dell’universo Marvel e personalizzando le loro capacità. Inoltre, potrai scatenare abilità e attacchi devastanti per sconfiggere i tuoi nemici sul campo di battaglia.

In conclusione, Marvel’s Midnight Suns è un gioco che offre un’esperienza di gioco coinvolgente e appassionante per gli amanti dei supereroi e dei giochi di ruolo tattici. Approfitta subito di questo allettante sconto del 14% su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 43,99 euro. Non perdere altro tempo, questi sono gli ultimi pezzi a disposizione.

