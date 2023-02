Marshall Stanmore II: oltre 100 euro di sconto su Amazon

Quando si parla di audio, Marshall è leader nel settore e se stai cercando un dispositivo ad alta qualità, abbiamo l’offerta giusta per te. L’altoparlante Bluetooth Marshall Stanmore II è uno dei migliori sul mercato per quanto riguarda la qualità audio. Questo altoparlante, con un design classico ispirato agli amplificatori per chitarra, offre un suono potente e chiaro che lo rende perfetto per ascoltare musica, guardare film o per le feste. Grazie a uno sconto del 32% su Amazon, puoi risparmiare oltre 100 euro, acquistandolo ad un prezzo di soli 249,99 euro. Inoltre, ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su questo e-commerce, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Marshall Stanmore II: finalmente è in sconto su Amazon

Il Marshall Stanmore II è dotato di tecnologia Bluetooth 5.0 e di tecnologia aptX, che offrono un suono senza fili lossless in un raggio di quasi 10 metri. Inoltre, ha anche un ingresso Jack da 3,5 mm e RCA per la connessione con apparecchiature audio tradizionali, giusto per non farsi mancare nulla.

Usa il tuo smartphone, tablet o computer dotato di Bluetooth per riprodurre la musica direttamente sul tuo diffusore senza bisogno di cavi.

Il suono potente del Marshall Stanmore II è grazie alla sua configurazione a due vie con un woofer da 5,25 pollici e un tweeter da 1 pollice. Inoltre, dispone anche di un equalizzatore a tre bande che permette di personalizzare l’audio a seconda delle tue preferenze personali.

Vorrai sfoggiare con orgoglio il Marshall Stanmore II in qualsiasi stanza, grazie al suo caratteristico design classico e vintage, da vera rockstar. Costruito con componenti avanzati, produce un audio pulito e preciso anche a volumi elevati, così come ci si aspetterebbe dai prodotti di questo favoloso marchio.

In questo momento, su Amazon, il Marshall Stanmore II è in sconto del 32% e questo lo rende un’occasione imperdibile per tutti coloro che stanno cercando un altoparlante Bluetooth di alta qualità. Non perdere questa opportunità, sappiamo bene che le promozioni riguardanti la linea Marshall vanno via velocemente vista la loro popolarità. Acquistalo subito ad un prezzo di soli 249,99 euro e risparmia oltre 100 euro, con la fantastica possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.