Marshall Middleton: cassa Bluetooth con 20h, impermeabile e dal design unico

Hai messo da parte qualche soldo per accaparrarti una cassa Bluetooth di qualità super? Allora sono certo che non vorrai perderti questa ottima occasione. Se vai immediatamente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Marshall Middleton a soli 161,99 euro, anziché 299 euro.

Come puoi vedere sul prezzo di listino c’è uno sconto del 46% che ora abbatte il prezzo drasticamente e ti fa risparmiare la bellezza di 137 euro. È veramente un ottimo prezzo per questa super cassa Bluetooth, uno dei migliori, vicinissimo al minimo storico. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Marshall Middleton: una cassa Bluetooth che non ha rivali

Risulta veramente difficile fare paragoni con la splendida cassa Bluetooth Marshall Middleton. Un po’ perché siamo di fronte a uno dei migliori brand quando si parla di audio e un po’ per il suo prezzo tagliato. Se fai presto puoi mettere le mani su uno speaker portatile dal design unico, che somiglia a un piccolo amplificatore, è robusto e impermeabile (IP67).

Gode di un audio straordinario con bassi profondi e alti e medi forti e precisi che non distorcono nemmeno alzando il volume al massimo. Puoi usarla anche all’esterno senza problemi perché il suono arriva lontano. Ed è dotata di un pratico laccetto per poterla agganciare a uno zaino o per trasportala più facilmente. E poi possiede una super batteria che gli dona un’autonomia di ben 20 ore con una singola ricarica.

Insomma una cassa portatile Bluetooth che non ha rivali e che oggi puoi avere a un prezzo decisamente inferiore. Quindi non fartela scappar. Vai ora su Amazon e acquista la tua Marshall Middleton a soli 161,99 euro, anziché 299 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.