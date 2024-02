Marshall Major IV, che bomba! Su Amazon c'è il super sconto...

Le cuffie Marshall Major IV sono un’ottima scelta per gli amanti della musica che cercano un’esperienza senza fili di lunga durata. Con oltre 80 ore di riproduzione wireless, queste cuffie offrono una straordinaria autonomia che ti permette di goderti la tua musica preferita per molto tempo senza dover pensare alla ricarica. Attualmente sono in forte sconto su Amazon a soli 116€, con un importante risparmio sul loro normale prezzo di listino.

Il nuovo design ergonomico migliorato assicura un comfort ottimale anche dopo lunghe sessioni di ascolto, grazie ai nuovi cuscinetti auricolari, alle cerniere 3D e all’archetto dritto che si adatta perfettamente alla forma della tua testa. Inoltre, il filo ad anello con ammortizzatori in gomma rinforzati garantisce una maggiore durata nel tempo.

Major IV è dotato di un’innovativa manopola di controllo multidirezionale che consente di gestire facilmente la musica e le funzionalità del telefono senza dover tirare fuori il dispositivo dalla tasca.

Le cuffie Major IV mantengono l’inconfondibile suono che ci si aspetta da Marshall, con bassi potenti, medi uniformi e alti cristallini per un’esperienza sonora eccezionale. Inoltre, con la ricarica wireless, è più facile che mai ricaricarle e partire per la tua prossima avventura musicale.

Con un prezzo scontato del 22% su Amazon, a soli 116,22€ anziché 149,00€, le cuffie Marshall Major IV sono un ottimo investimento per gli amanti della musica che cercano qualità audio superiore e autonomia senza compromessi.

