Marshall Emberton II: potenza da 20W e design inimitabile per la mitica cassa Bluetooth

Porta la musica su un altro livello con una delle migliori casse Bluetooth in commercio che oggi vuoi avere un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando della mitica Marshall Emberton II che ora su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello a soli 99,59 euro, invece che 179 euro.

Ti assicuro che è tutto vero. Grazie a questo sconto del 44% oggi puoi risparmiare la bellezza di oltre 79 euro sul totale. Con questo speaker wireless potentissimo puoi ascoltare la musica dove vuoi. Ha un design inimitabile che ricorda un amplificatore e possiede una super batteria in grado di durare tantissimo.

Marshall Emberton II è la cassa Bluetooth che non teme confronti

Sicuramente la qualità della cassa Bluetooth Marshall Emberton II non si mette in discussione, è assolutamente uno dei migliori prodotti della categoria. Ecco perché a questa cifra è da prendere al volo, senza pensarci nemmeno un secondo di più. Ha un bellissimo design ed è super compatta e robusta. Gode della resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67.

Grazie suoi 20 W di potenza e alla tecnologia True Stereophonic potrai ascoltare un suono potente e preciso che si diffonde a 360°. Quindi perfetta da usare anche all’esterno. Con la funzione Stack Mode potrai connettere la cassa ad altri diffusori dello stesso modello per amplificare ulteriormente il suono. La connessione Bluetooth con i tuoi dispositivi è veloce, affidabile anche a grande distanza e senza latenza. E poi è dotata di una super batteria che dura fino a 30 ore di riproduzione con una ricarica completa.

Decisamente uno dei migliori affari di oggi. Quindi non rischiare di perderlo, vai ora su Amazon e acquista la tua Marshall Emberton II a soli 99,59 euro, invece che 179 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.