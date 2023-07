Marshall Acton II: super sconto per i Prime Day su Amazon

L’ottimo altoparlante senza fili Marshall Acton II è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto imperdibile del 33% per i Prime Day. Questo diffusore, il modello più piccolo e recente della gamma Marshall, combina tecnologia contemporanea e il caratteristico design Marshall per offrire un suono potente che soddisferà gli amanti della musica più esigenti. Approfitta subito di questa occasione e acquista questo prodotto di alta qualità, ad un prezzo competitivo di soli 149,90 euro.

Marshall Acton II: non perdere questa occasione, le scorte sono limitate

La connettività Bluetooth 5.0 del Marshall Acton II consente di godere di un suono wireless superiore in un raggio di quasi 10 metri, offrendo la comodità di riprodurre la tua musica preferita da dispositivi compatibili senza l’ingombro dei cavi. Puoi semplicemente collegare il tuo smartphone o tablet al diffusore e goderti un audio di alta qualità in tutta la tua casa.

Se preferisci un’esperienza di ascolto analogica, il Marshall Acton II offre anche un ingresso da 3,5 mm per collegare dispositivi che non supportano la connettività Bluetooth. In questo modo, puoi collegare il tuo lettore MP3 o qualsiasi altro dispositivo audio con un cavo e continuare a goderti la tua musica preferita.

Per ottimizzare ulteriormente la tua esperienza di ascolto, puoi utilizzare l’app Marshall Bluetooth o i controlli analogici sul pannello superiore dell’altoparlante. L’app ti consente di regolare le impostazioni audio, personalizzare le equalizzazioni e scegliere tra una varietà di preset per adattare il suono alle tue preferenze personali. Se preferisci un’interazione più diretta, i controlli analogici ti consentono di regolare facilmente il volume, i bassi e gli alti direttamente sull’altoparlante.

È importante notare che il Marshall Acton II Bluetooth non è un altoparlante portatile, in quanto richiede una connessione elettrica costante per funzionare. Non ha una batteria interna, il che significa che è perfetto per l’uso in casa o in ufficio, ma meno adatto per le attività all’aperto o i viaggi.

Grazie all’offerta speciale durante i Prime Day su Amazon, puoi acquistare l’altoparlante Marshall Acton II a un prezzo estremamente conveniente di soli 149,90 euro, grazie a un super sconto del 33%. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di ascolto con un diffusore di alta qualità che unisce il design classico di Marshall con la tecnologia audio di ultima generazione. Approfitta subito di questa occasione, le scorte a disposizione sono limitate, noi ti abbiamo avvisato.

