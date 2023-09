Marley Get Together: cassa Bluetooth portatile in MEGA SCONTO (-41%)

Stai pensando di acquistare una cassa Bluetooth portatile che garantisca un ottimo audio, sia bella esteticamente e non costi nemmeno troppo? Allora dai un’occhiata a questa occasione veramente speciale. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Marley Get Together a soli 99,99 euro, invece che 169 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 41% che ti permette di risparmiare ben 69 euro sul totale. Questo è un altoparlante dalle prestazioni eccellenti, con un design unico nel suo genere. Garantisce una connessione immediata con i tuoi dispositivi e un suono meraviglioso.

Marley Get Together: lo speaker wireless a un prezzo hot

Questa cassa portatile amplificata è dotata di 2 subwoofer da 2,5 pollici, 2 tweeter da un pollice e un radiatore passivo. Questo garantisce un audio stereo di qualità con bassi potenti e alti e medi cristallini. Il suono non distorce nemmeno alzando il volume al massimo. La puoi tranquillamente usare all’esterno perché l’audio si propaga a 360° e arriva molto distante.

La tecnologia Bluetooth ti consente di associare qualsiasi dispositivo in modo rapido e garantisce una connessione stabile e senza latenza fino a 15 metri. È dotato anche di un ingresso USB e AUX. Sulla parte alta trovi dei pratici comandi per i volumi, l’accensione e la connessione. Parlando invece di autonomia, è in grado di durare per 8 ore con una singola ricarica.

Fai presto perché un’offerta del genere è difficile che durerà ancora molto. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista la tua Marley Get Together a soli 99,99 euro, invece che 169 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.