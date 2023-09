Mario + Rabbids Sparks of Hope: sconto FOLLE del 49% su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi e un fan di Mario e dei Rabbids, non puoi farti sfuggire l’opportunità di vivere un’avventura epica con uno sconto incredibile del 49% su Amazon per Mario + Rabbids Sparks of Hope. Questo titolo eccezionale ti permette di immergerti in un universo unico, unendo i personaggi iconici di Mario ai folli e divertenti Rabbids in un’avventura spaziale straordinaria. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 30,99 euro.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

In Mario + Rabbids Sparks of Hope, avrai l’opportunità di incontrare Mario e i Rabbids e costruire la tua squadra ideale con tre Eroi scelti da un eclettico gruppo di nove. Tra i preferiti di sempre, troverai Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach e persino il temibile Bowser, storico rivale di Mario! La varietà di personaggi ti permette di creare squadre uniche e sfruttare le loro abilità uniche in combattimento.

Parlando di combattimento, il gioco offre un sistema innovativo che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale. Sfrutta le abilità speciali degli Eroi per sconfiggere con astuzia anche i nemici più forti. Prendi il controllo dei tuoi Eroi per scagliarti contro i nemici, saltare sui tuoi compagni di squadra, nasconderti dietro alle coperture e sfruttare al meglio il tuo turno. Questo rende ogni battaglia un’esperienza dinamica e avvincente.

Ma l’avventura non si ferma solo al combattimento. Mario + Rabbids Sparks of Hope ti porterà in un viaggio epico attraverso lo spazio con la tua astronave per riportare l’ordine nella galassia. Dovrai liberare i pianeti dall’influenza malvagia di Cursa, esplorando ognuno di essi, incontrando i loro curiosi abitanti e completando missioni uniche nel loro genere per svelare segreti misteriosi. La varietà di ambientazioni e la trama coinvolgente ti terranno incollato allo schermo per ore.

Con uno sconto del 49% su Amazon, questo gioco è un affare imperdibile per gli appassionati di Mario, Rabbids e avventure spaziali. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 30,99 euro. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.