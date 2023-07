Mario + Rabbids Sparks Of Hope: prezzo BOMBA su Amazon

Se sei un appassionato di giochi per Nintendo Switch e ami la combinazione di azione e strategia, allora non puoi perderti l’eccezionale gioco “Mario + Rabbids Sparks Of Hope“, disponibile su Amazon oggi a uno sconto del 18%. Questo titolo offre un’esperienza di gioco unica ed emozionante, che ti catapulterà in una galassia avvincente con una squadra davvero stravagante. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 49,90 euro.

Mario + Rabbids Sparks Of Hope: un’occasione da prendere al volo

La “COSMIC EDITION” del gioco è una vera chicca per i fan incalliti, poiché include non solo il gioco base, ma anche la raccolta “Prestigio galattico”, che offre tre skin per armi esclusive ed elegantissime, sbloccabili immediatamente. Potrai quindi salvare la galassia con stile, personalizzando il look delle armi dei tuoi eroi preferiti!

La trama del gioco ruota intorno al ritorno del temuto “Megabug”, ma fortunatamente questa volta potrai personalizzare le armi con un set di 9 skin diverse. Con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di elementi estetici, potrai dare libero sfogo alla tua creatività e mettere in mostra il tuo lato più oscuro durante le epiche battaglie per la salvezza della galassia.

Uno dei punti di forza di “Mario + Rabbids Sparks Of Hope” è la formazione della squadra. Incontrerai Mario e i Rabbids e avrai l’opportunità di creare la tua squadra ideale, selezionando tre eroi da un gruppo eclettico di nove, tra cui i sempre amati Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach e alcuni nuovi arrivati sorprendenti. Ogni personaggio avrà abilità uniche da sfruttare nel sistema di combattimento innovativo del gioco, che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale.

L’avventura galattica offerta da questo titolo è senza pari. Guidando la tua astronave, intraprenderai un viaggio epico attraverso lo spazio per riportare l’ordine nella galassia minacciata da Cursa, il nemico principale del gioco.

Ma la vera particolarità del gioco sono gli straordinari Spark, nati dall’unione degli Sfavillotti con i Rabbids. Il loro destino è appeso a un filo, in quanto Cursa sta cercando di catturarli. Dovrai impegnarti al massimo per salvare gli Spark e utilizzare le loro abilità e i loro poteri speciali durante le battaglie, dai potenti scudi di energia alle piogge di fuoco, per ottenere il vantaggio decisivo sul campo di battaglia.

In conclusione, “Mario + Rabbids Sparks Of Hope” è un’esperienza di gioco imperdibile per i possessori di Nintendo Switch. Con la sua combinazione di azione, strategia e un cast eclettico di personaggi, il gioco offre ore di divertimento e avventura spaziale. Approfitta dell’incredibile sconto del 18% su Amazon e preparati a salvare la galassia con la tua squadra di eroi stravaganti, al prezzo irresistibile di soli 49,90 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

