Mario + Rabbids Sparks of Hope in sconto SHOCK (-12%)

il gioco per Nintendo Switch Mario + Rabbids Sparks of Hope è disponibile con uno sconto del 12%, acquistabile a soli 14,99€ invece di 16,99€.

Un gioco da avere per Nintendo Switch

Mario + Rabbids Sparks of Hope è il seguito del popolare Mario + Rabbids Kingdom Battle, e combina ancora una volta l’universo di Mario con quello dei Rabbids, i simpatici coniglietti creati da Ubisoft. Questo gioco offre un mix unico di strategia a turni e avventura, portando i giocatori in un viaggio epico attraverso varie galassie per salvare i misteriosi Sparks.

Il gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope è caratterizzato da combattimenti tattici che richiedono pianificazione e strategia. I giocatori devono formare una squadra composta da personaggi iconici di Mario e dai bizzarri Rabbids, ciascuno con abilità uniche. La varietà di personaggi e abilità disponibili permette di creare combinazioni strategiche diverse per affrontare ogni sfida.

Una delle novità di questo titolo è senza alcun dubbio l’introduzione dei Sparks, creature misteriose che offrono potenziamenti speciali ai tuoi personaggi. Questi Sparks aggiungono un ulteriore livello di profondità strategica, permettendo ai giocatori di personalizzare ulteriormente il loro approccio ai combattimenti. La trama è coinvolgente e piena di umorismo, con una narrazione che saprà divertire sia i fan di lunga data di Mario che i nuovi giocatori.

Mario + Rabbids Sparks of Hope offre ore di divertimento e sfide strategiche.