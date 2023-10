Mario Odyssey: il CAPOLAVORO per Nintendo Switch a meno di 50€, lo devi comprare OGGI

Se ami i giochi di piattaforme e hai una Nintendo Switch, probabilmente avrai già sentito parlare dell’acclamato capolavoro Super Mario Odyssey. Questa avventura straordinaria è disponibile a un prezzo incredibilmente conveniente di 48,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Se hai già una console della grande N e non possiedi questo meraviglioso prodotto, corri a prenderlo: ti assicuriamo che ti terrà incollato/a per ore allo schermo. Definirlo “bello” è poco: sii veloce perché a questa cifra potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro.

Super Mario Odyssey: l’avventura più epica che ci sia

Mario è uno degli eroi dei videogiochi più amati di tutti i tempi, e in Super Mario Odyssey, torna con una delle sue avventure più grandi e ambiziose. La principessa Peach è stata rapita da Bowser, e il nostro idraulico baffuto parte in un viaggio straordinario attraverso mondi sorprendenti per salvarla. Una delle caratteristiche più distintive di questo capitolo della saga è il cappello magico di Mario chiamato Cappy. Attenzione: non è solo un accessorio, ma diventa un compagno di viaggio che può possedere oggetti e nemici, dando al protagonista una vasta gamma di nuove abilità.

In Super Mario Odyssey avrai tantissimi luoghi da esplorare, ognuno con il suo stile, atmosfera e sfide uniche. Da New Donk City, ispirata a New York, al pittoresco Regno delle Sabbie, ogni mondo offre nuove avventure, nemici e enigmi da risolvere. Ogni livello è pieno di collezionabili, segreti e sfide che ti terranno impegnato per ore. Trovare tutte le lune di energia e i costumi nascosti rappresenta un autentico divertimento per i giocatori che cercano una sfida extra. La colonna sonora coinvolgente e la grafica accattivante completano questa esperienza magica.

