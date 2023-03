Mario Kart 8 Deluxe per Switch: torna il RARISSIMO sconto di Amazon

Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è tornato disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di soli 44,99 euro. Non capita spesso, siamo di fronte ad uno sconto raro per uno dei giochi più divertenti e apprezzati della console Nintendo. Con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani.

Mario Kart 8 Deluxe in offerta: occasione da non perdere

Mario Kart 8 Deluxe è la versione definitiva di Mario Kart 8, il gioco di corse con i personaggi della serie di Super Mario e di altre saghe Nintendo. Puoi scegliere tra 42 piloti, tra cui Mario, Luigi, Peach, Bowser, Link, gli Inkling di Splatoon e molti altri. Puoi anche personalizzare il tuo veicolo con telai, pneumatici e deltaplani diversi.

Il titolo ti offre 48 piste da percorrere a tutta velocità, tra cui quelle ispirate a Excite Bike, The Legend of Zelda, Animal Crossing e F-Zero. Puoi usare 23 oggetti diversi per ostacolare i tuoi avversari o difenderti dai loro attacchi e tenere due oggetti alla volta per avere più possibilità di strategia.

Perfetto per giocare in multiplayer, sia in locale che online, ti permette di sfidare fino a otto amici in modalità wireless locale o fino a 12 giocatori online con una connessione a Internet e un’iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online. Puoi anche giocare in cooperativa con un altro giocatore sulla stessa Nintendo Switch.

Il gioco include infine anche una modalità battaglia migliorata rispetto alla versione originale, con cinque tipi di sfide diverse e otto arene esclusive. Puoi giocare a palloncini, bob-omba a volontà, caccia al sole, battaglia moneta e pattuglia piranha.

Mario Kart 8 Deluxe è in offerta su Amazon a soli 44,99 euro, con spedizione gratuita: una cosa che non capita spesso. Approfittane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.