Mario Kart 8 Deluxe: OGGI sconto super, tuo a soli 43,99€

Se possiedi una Nintendo Switch e sei alla ricerca di un nuovo gioco coinvolgente, divertente, con cui passare pomeriggi e serate spensierate in famiglia, sappi che Mario Kart 8 Deluxe è ciò che farà al caso tuo. Pensa che adesso è in super sconto ad un prezzo sensazionale su Amazon; sarà tuo con soli 43,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo e non pensarci troppo; con il noto portale di e-commerce americano avrai anche accesso al reso gratuito entro un mese e alla consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Mario Kart 8 Deluxe su Amazon: ecco perché comprarlo

Mario Kart 8 Deluxe è il capolavoro racing di Nintendo, che offre una combinazione perfetta di azione frenetica e divertimento per tutte le età. Con una vasta gamma di personaggi, circuiti e veicoli, questo videogame ha saputo conquistare il cuore di milioni di utenti in tutto il mondo. Potrai sfidare i tuoi amici o l’IA in una delle saghe più amate di Nintendo. Ma non solo; con il multiplayer avanzato potrai lavorare in squadra per affrontare le sfide cooperative o giocare online con persone provenienti da tutto il mondo. Grazie alla flessibilità della Switch, sarà possibile giocare sia in modalità “fissa” che portatile, così potrai organizzare gare ovunque ti trovi.

Ci sono tanti circuiti creativi e iconici ispirati a diverse ambientazioni della serie. Inoltre, potrai scegliere tra una vasta gamma di personaggi amati dell’universo della grande N. Insomma, oggi, puoi portare a casa Mario Kart 8 Deluxe per soli 43,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo e non pensarci troppo; con il noto portale di e-commerce avrai tantissimi vantaggi esclusivi come la spedizione gratuita e compresa nel costo, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e perfino i due anni di garanzia con assistenza tecnica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.