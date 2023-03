Mario Kart 8 Deluxe: finalmente è in sconto su Amazon

Mario Kart 8 Deluxe è uno dei giochi più divertenti per Nintendo Switch, che offre un’esperienza di gioco coinvolgente e divertente. La versione definitiva di questo titolo consente fino a 8 giocatori in multiplayer locale, il che significa che puoi giocare con amici e familiari in casa o in viaggio. Questo fantastico gioco oggi è in sconto del 17% su Amazon, quindi lo puoi acquistare ad un prezzo competitivo di soli 49,99 euro.

Mario Kart 8 Deluxe: il gioco più venduto su Amazon per Nintendo Switch

La versione Deluxe di Mario Kart 8 offre anche nuovi personaggi, come il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior. Questi personaggi offrono una varietà di opzioni per personalizzare il tuo gameplay e fare in modo che ogni partita sia unica. Ci sono nuove modalità di gioco introdotte in questo titolo, come la modalità battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto. Queste modalità aggiungono un nuovo livello di sfida e rendono il gioco ancora più divertente. Inoltre, ci sono circuiti completamente nuovi come la Periferia urbana, il Kartodromo e Double Dash, che offrono un’esperienza di gioco completamente nuova.

La modalità TV di Mario Kart 8 Deluxe offre una risoluzione massima di 1080p, il che significa che i dettagli del gioco sono nitidi e precisi. La grafica e la musica del gioco sono incredibili e ti immergono completamente nell’esperienza di gioco.

Mario Kart 8 Deluxe è un titolo divertente per tutte le età e livelli di abilità. Puoi giocare da solo o con amici e familiari, e il gioco offre una varietà di opzioni per personalizzare il tuo gameplay e renderlo ancora più divertente.

In conclusione, se sei un fan di Nintendo Switch e vuoi divertirti con un gioco coinvolgente e divertente, non c’è niente di meglio di Mario Kart 8 Deluxe. Inoltre, il fatto che sia in sconto del 17% su Amazon lo rende ancora più accessibile per chiunque voglia divertirsi, ad un prezzo competitivo di soli 49,99 euro. Essendo questo uno dei titoli più venduti su Amazon non perdere tempo ad acquistarlo se sei interessato, le scorte disponibili sono pochissime.

