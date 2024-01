Mario Kart 8 Deluxe: divertimento sfrenato, prezzo contenuto (meno di 48€ su Amazon)

Se c’è un gioco che ha segnato generazioni di giocatori con risate, sfide e pura divertimento, è Mario Kart. Oggi siamo giunti all’ottava edizione ed è disponibile per Nintendo Switch. Si chiama infatti, Mario Kart 8 Deluxe, e grazie alle offerte folli presenti su Amazon è più conveniente che mai. Potrai acquistare questo capolavoro a soli 47,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Sbrigati se sei interessato/a all’acquisto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Mario Kart 8 Deluxe: perché comprarlo?

Mario Kart è da sempre il re delle corse arcade, e la versione Deluxe di Mario Kart 8 su Nintendo Switch è la sua incarnazione più completa e divertente. Con una vasta gamma di personaggi, piste e modalità di gioco, è l’esperienza definitiva per gli amanti delle corse e dei giochi multiplayer.

Da Mario e Luigi a Peach, Yoshi, Bowser e molti altri, qui potrai gareggiare con i personaggi più iconici di casa Nintendo (pensa, persino con il tuo avatar Mii o con i protagonisti di Zelda). Le piste di questo videogame sono un capolavoro di design. Da scorci cittadini a paesaggi fantastici, ogni pista è un’avventura visiva e unica. Sarai tenuto/a a esplorare luoghi iconici tratti dall’universo della grande N mentre gareggi attraverso curve audaci e trampolini spettacolari.

La modalità multiplayer è la chiave per passare ore e ore di divertimento con gli amici e la famiglia. Gareggerai localmente fino a 4 giocatori sulla stessa console o sfiderai giocatori di tutto il mondo online. Il divertimento è garantito. La Deluxe Edition porta con sé nuovi veicoli e oggetti che aggiungono una dimensione innovativa al gioco. Scegli il mezzo che meglio si adatta al tuo stile di guida e utilizza gli oggetti speciali per ottenere un vantaggio sui tuoi “nemici”. Solo su Amazon, Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è disponibile a soli 47,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

