Mario Kart 8 Deluxe a meno di 50€ su Amazon: il gioco DA AVERE

Se hai una Nintendo Switch non puoi lasciarti sfuggire l’occasione di avere Mario Kart 8 Deluxe all’interno della tua collezione. Parliamo di un titolo adrenalinico, divertente, mai monotono, che ti farà passare ore ed ore spensierate ricche di divertimento. Con un’offerta irresistibile su Amazon, il gioco è disponibile a soli 48,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrai diritto al reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto e potrai perfino godere della consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Altresì sappi che si potrà ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Mario Kart 8 Deluxe: ecco perché comprarlo

Mario Kart 8 Deluxe è la quintessenza del divertimento veloce su quattro ruote; dovrai affrontare curve mozzafiato, sfidare i tuoi amici e mettere alla prova le tue abilità di guida in una serie di circuiti mozzafiato ispirati all’universo del noto idraulico baffuto mascotte della grande N. Con la modalità multiplayer locale e online, gareggerai con altri utenti provenienti da tutto il mondo e dimostrerai di essere il miglior pilota di sempre.

Da Mario a Bowser, passando per Luigi, Peach e molti altri, qui troverai una vasta selezione di personaggi iconici tra cui scegliere. Ogni avatar ha le sue caratteristiche e skills uniche; ti basterà trovare quello che più ti piace e sarai pronto all’azione. La Deluxe Edition di Mario Kart 8 offre non solo le piste classiche amate dai fan, ma anche quelle nuove che ti terranno incollato allo schermo. Non di meno, qui troverai tante modalità divertenti: citiamo la “Battle mode” o la “time trials”.

Con un prezzo così vantaggioso di soli 48,00€, questa è un’offerta da non perdere. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso; Mario Kart 8 Deluxe è un vero gioiello che non può mancare nella tua collezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.